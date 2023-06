„Goodbye Deutschland“- Auswanderer verzweifelt – „Möchte keine Frau kaufen“

Am Freitagabend (16. Juni 2023) zeigt das beliebte Vox-Format „Goodbye Deutschland“ eine Wiederholung aus dem letzten Jahr. Dort sehen die Zuschauer die Geschichte von Auswanderer Kai Kron, der für seine große Liebe Emily Otieno nach Kenia reist. Dort möchte er sie nämlich heiraten.

Doch die Hochzeit stellt sich als schwieriger heraus, als gedacht. Denn in Kenia läuft das Ganze etwas anders ab. Neben der Zustimmung der Braut braucht man in dem afrikanischen Land auch noch die der Eltern. Und auch eine weitere Tradition bringt den „Goodbye Deutschland“- Auswanderer an seine Grenzen.

„Goodbye Deutschland“: Hochzeit erfordert fraglichen Tausch

Andere Länder, andere Sitten: In Kenia gehört es zum guten Ton, den Eltern der Braut ein ungewöhnliches Geschenk zu machen. Als Dank für ihre Zustimmung zur Trauung soll Kai Kron seinen zukünftigen Schwiegereltern nämlich zehn Kühe kaufen. Diese kosten zwischen 150 und 200 Euro pro Tier.

Im Gespräch mit seinem Sohn wird schnell klar, dass der Auswanderer das Ganze zwiegespalten sieht. Kai Kron erzählt im Interview: „Auf der einen Seite ist es ein schöner Brauch, den man positiv aufnehmen kann. Auf der anderen Seite sage ich mir heute, ‚Ich möchte keine Frau kaufen.'“

Sohn unterstützt seinen Vater

Wie muss man sich wohl als Sohn fühlen, wenn der eigene Vater plötzlich mit einer neuen Frau durchbrennt? René nimmt die Situation gelassen. Auch, wenn Emily nur ein Jahr älter ist als er selbst. Der 28-Jährige unterstützt seinen Papa bei seiner Entscheidung und steht hinter ihm. Schließlich merkt er selbst, wie ernst Kai es meint.

Doch wie sieht das Ganze bei Emily aus? Ob sie wohl Ja sagen wird, wenn der „Goodbye Deutschland“- Auswanderer ihr die alles entscheidende Frage stellt? Das Hochzeitsfest von Kai und Emily zeigt Vox am Freitagabend (16. Juni) ab 20.15 Uhr.