„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens verkünden Familienzuwachs

Freudige Nachricht aus dem Hause Robens! Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas verkünden stolz, dass ihre Familie nun um ein Mitglied gewachsen ist.

Der kleine Jovi gehört seit Freitag (13. September) offiziell zu den Robens und lässt die Herzen von Caro und Andreas schmelzen. Dabei hatte es der kleine Hund vorher alles andere als einfach. Umso schöner ist es zu sehen, wie er die Liebe und Fürsorge der „Goodbye Deutschland“-Stars aufsaugt. Wie Jovi den Weg zu Caro und Andreas gefunden hat und wie sich der kleine Kerl bisher eingelebt hat, verraten die beiden im Interview mit unserer Mallorca-Reporterin.

„Jovi“ bringt die Herzen der „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens zum Schmelzen

Er ist klein, flauschig und einfach nur zuckersüß. Die Rede ist vom zweijährigen Yorkshire Terrier namens Jovi, der seit Freitag (13. September) ganz offiziell zur Familie der „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens dazugehört. Die beiden haben dem Hundekind ein neues Zuhause geschenkt, weil er bei seiner früheren Besitzerin unter unwürdigen Bedingungen gehalten wurde.

„Eine Kollegin hat bei der ehemaligen Besitzerin ein Zimmer gemietet und sie sagte uns dann halt eben, dass dieser Hund, seit dem sie da wohnt, nur auf dem kleinen Balkon lebt, Sommer wie Winter nicht rein darf, noch nie in seinem Leben spazieren war“, berichtet Caro Robens gegenüber unserer Reporterin. Schnell war ihr und ihrem Ehemann klar: „Er kommt zu uns – solange er sich mit den anderen Tieren bei uns versteht, das war die Hauptsache“, erzählt Caro weiter.

Andreas habe er schon vor dem ersten Kennenlernen um den kleinen Finger gewickelt. „Und nachdem Andreas dann hörte, dass es sich um einen „Yorki“ handelt, Andreas ist ein absoluter Yorki-Fan, konnte er es gar nicht mehr abwarten. ‚Wann holen wir ihn? Hat sie sich schon gemeldet? Gibt sie den Hund ab? Wann bekommen wir ihn?'“, zitiert Caro ihren Ehemann und muss dabei grinsen.

„Als hätte er nie woanders gelebt“

Nun wuselt das neue Familienmitglied freudig durch das Haus auf Mallorca. „Jovi hat sich eingelebt. Es ist so, als hätte er nie woanders gelebt. Er schläft mit im Bett selbstverständlich, er liegt auf dem Sofa, er spielt Ball – hat Andreas die ganze Zeit im Griff, dass er mit ihm Ball spielt. Er fühlt sich pudelwohl“, freut sich Caro. Ein paar kleine Startschwierigkeiten gab es mit den anderen beiden Hunden „Brutus“ und „Hexe“ (beides Rateros Mallorquina).

„Mittlerweile versteht er sich mit Hexe schon ganz gut“, erzählt Caro. Andreas lenkt sofort ein: „Brutus ist noch ein bisschen am Brunzen, er ist ein bisschen eifersüchtig, weil Jovi auch an der Hexe schnüffelt und das ist ja seine Freundin… Sonst schlief immer nur Brutus mit im Bett, jetzt schläft auch Jovi mit im Bett, geht auch in sein Körbchen und so – ist klar. Das waren die Bälle von Brutus, jetzt spielt auch er mit den Bällen. Das findet sich aber. Das wird auch von Tag zu Tag weniger.“

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens haben tierischen Familienzuwachs! Foto: Vanessa Schubert

„Goodbye Deutschland“-Star Andreas Roben sichtlich stolz

Neue Kommandos konnte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer dem neuen Familienmitglied auch schon beibringen. „Ich hab Jovi hier im Fitnessstudio schon ‚Bleib‘ beigebracht. Er sollte hier auf dem Sofa liegen bleiben und ich hab nur immer wieder ‚Bleib‘ gesagt… dann ist er auch die ganze Zeit liegen geblieben – das hat nicht mal zehn Minuten gedauert, dann hatte er das gelernt“, erzählt Andreas stolz. „‚Sitz‘ ist noch ein bisschen schwierig, weil er auf Leckerlies scheißt. Er frisst keine Leckerlies, ihn kann man nicht bestechen“, verrät Andreas weiter und grinst dabei.

Wer das Dreiergespann beobachtet, dem wird schnell klar, dass niemand den Kleinen mehr missen möchte, auch wenn die Familienkonstellation noch sehr neu ist. „Der ist einfach nur lieb zu allen“, schwärmt Andreas weiter, „So einen ‚Yorki‘ hab ich eigentlich noch nicht so erlebt, der so freundlich ist zu allen“. „Und so dankbar“, ergänzt Caro sofort. Scheint also sowohl für die Robens als auch für Hundekind Jovi DAS perfekte Match zu sein.