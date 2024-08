„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens geben Update – war’s das mit Mallorca?

Am Montag, 19. August, erschien Teil 1 einer Spezialreihe bei „Goodbye Deutschland“ auf Vox. Zu sehen waren Caro und Andreas Robens, wie sie in die USA reisten und dort unter anderem das Muscle Beach in Venice oder den Walk Of Fame in Los Angeles besuchten.

Teil 2 des USA-Specials mit den Robens wird am Montag, 26. August, erscheinen. Wir haben die beiden „Goodbye Deutschland“-Stars ein paar Tage zuvor in ihrem Fitnessstudio an der Playa von S’Arenal auf Mallorca besucht und erfahren, wie es derzeit um eine mögliche Zukunft in den USA steht.

„Goodbye Deutschland“: Uneinigkeit bei den Robens

Die Reise in die USA, begleitet von den Kameras von „Goodbye Deutschland“, ist schon eine Weile her – nämlich März 2023. Damals war Andreas von seinem Aufenthalt so begeistert, dass er am liebsten gar nicht mehr weg wollte. Wie aber sieht es rund eineinhalb Jahre später aus?

„Sobald ich die Chance habe, bin ich verschwunden“, antwortet er sofort auf die Frage, wie es derzeit um die Idee stehe, erneut auszuwandern: von Mallorca in die USA. Ob das ein kompletter Neustart für die „Goodbye Deutschland“-Stars wäre? „Erstmal nicht. Nach einer Zeit, wenn man dann wirklich Fuß gefasst hat und sich da wohlfühlt, zum Beispiel in Vegas oder in Los Angeles. Dann glaube ich schon, dass man irgendwann zumacht hier. Aber erstmal will ich das hier alles weiterlaufen lassen. Wir haben ja auch gerade erst ein Haus gekauft.“

Wenn es um das Thema Auswandern in die USA geht, sind die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens sich uneinig. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Seine Ehefrau Caro ist total dagegen. „Für mich ist Amerika einfach absolut gar nichts zum Leben. Du bist kein Stück abgesichert und man kommt da so schnell in die Obdachlosigkeit oder in die Armut – das ist unglaublich! Bist du einmal krank, bist du draußen und hast keinen Job und keine Wohnung mehr. Ich finde das Ganze eher unappetitlich und es ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen.“

In dieser Sache sind sich die beiden absolut uneinig. „Eine Frau gehört zu ihrem Ehemann und wenn sie das nicht will, dann muss sie eben hier bleiben“, so Andreas auf die Worte seiner Frau. „Aber wenn ich das richtige Geld verdiene dort, würde ich das auf jeden Fall machen! Das heißt, ich muss doppelt so viel verdienen wie hier, weil das nächste Thema ist, dort ist auch alles doppelt so teuer!“