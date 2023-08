„Goodbye Deutschland“: Schock hinter den Kulissen! Auswanderer müssen Dreharbeiten absagen

Sie gehören zu den absoluten Urgesteinen der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“: Seit 2007 begleitet das Kamerateam die spannenden Abenteuer von Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz. Das Paar hat bereits einige Länderpunkte gesammelt und überall gearbeitet. Aktuell haben sich die beiden auf der Sonneninsel Mallorca niedergelassen.

Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz haben schon an den schönsten Orten gewohnt und so einiges von der Welt gesehen. Doch in der Vergangenheit hatten sie auch viele Hindernisse, die sie gemeinsam bewältigen mussten. Vor allem die Gesundheit des 55-Jährigen macht immer wieder Ärger. So auch in einer der neuen Folgen von „Goodbye Deutschland – Viva Mallorca!“, wo das Paar plötzlich die Dreharbeiten absagen muss.

„Goodbye Deutschland“: Thommy muss ins Krankenhaus

In den letzten Jahren lief es in Sachen Gesundheit nicht gut für Thommy. Immer wieder ist er angeschlagen, dachte letztes Jahr sogar, er sei an Krebs erkrankt. Dementsprechend vorsichtig ist das Paar auch in dieser Angelegenheit. In einer Folge der Auswanderer-Doku folgt dann die Schocknachricht. Der 55-Jährige musste ins Krankenhaus und kann daher nicht drehen.

Unter Tränen meldet sich seine Frau Kathrin per Sprachnachricht bei dem Kamerateam: „Ich habe leider keine guten Nachrichten, wir müssen den Dreh bitte canceln für Mittwoch. Es geht nicht. Tommy war heute im Krankenhaus und er hat zwei vergrößerte Aorten, die Herzaorta und die Bauchaorta.“

Entwarnung folgt zugleich

Glücklicherweise hat sich bei den Untersuchungen im Krankenhaus anscheinend herausgestellt, dass sich wohl nicht um Aorten handelt. Letztendlich war es „bloß“ eine Zyste in Thommys Bauch. „Natürlich ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich denke immer, die Ärzte wollen mich nervlich fertig machen. Das ist echt kein Spaß. Das ging zwei Wochen“, so der 55-Jährige.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Aus diesem Schrecken scheint das Paar seine Lehre gezogen zu haben. „Wir haben uns entschieden, etwas kürzerzutreten ab der Sommersaison“, erklärt Kathrin abschließend. Für die Gesundheit der beiden dürfte das in jedem Fall eine gute Idee sein.