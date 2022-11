„Goodbye Deutschland“-Stars am Boden zerstört – „Wir sind so traurig“

Das war wohl ein harter Schlag ins Gesicht für „Goodbye Deutschland“-Stars Sven Florijan und seinem Freund Sebastian. Die beiden leben zur Zeit in Mallorca und führen in Cala Ratjada ein Restaurant. Das schwule Paar hat somit schon einiges zusammen durchgemacht. Doch das dürfte für sie schwer zu verkraften sein.

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Sven und Sebastian gaben sich am 19. März 2013 das Ja-Wort. Seit dem sind die beiden unzertrennlich. Gemeinsam haben sie sich ein neues Leben auf der Insel aufgebaut und sich dabei vermutlich auch vielen Herausforderungen stellen müssen. Vor allem, was ihre Sexualität angeht. Jetzt, knapp zehn Jahre später, müssen sie wieder mit Anfeindungen zurechtkommen.

„Goodbye Deutschland“-Stars Sven und Sebi schockiert über DIESE Aussage

Auf Instagram teilen die beiden traurige Worte mit ihren Fans, denen sie schildern, wie betroffen und fassungslos sie sind. Der Grund dafür sind die im Rahmen des ZDF-Interviews getätigten Aussagen des WM-Botschafters von Katar Khalid Salman. Dort bezeichnet er Homosexualität als „geistigen Schaden“ und verboten. Das sind Worte, die besonders den Betroffenen, wie Sven und Sebi, sehr nahe gehen.

Doch das Paar lässt die Anfeindungen nicht unkommentiert. Sie setzen sich zur Wehr und machen ihren Standpunkt sehr deutlich. Dafür posten die beiden ein Foto, auf dem sie sich küssen und geben den Fans preis, was sie gegen solches Verhalten machen.

„Goodbye Deutschland“-Stars gehen konsequenten Schritt

Unter dem Beitrag kündigen die beiden nämlich an, dass sie diese WM in Kata rigoros boykottieren werden. Sven schreibt: „Wir sind so traurig darüber , was dieser Mann da in Katar über Homosexuelle sagt. Und das zur heutigen Zeit, da finden wir keine Worte. Wir sagen dazu No-Go und wir werden diese WM nicht schauen. Selbst, wenn wir jetzt keinen Urlaub hätten und unser Restaurant auf, würde der TV im Laden für diese WM ausgeschaltet sein“.

Von ihren Fans bekommen Sven und Sebastian Rückenwind. Auch sie sind schockiert über die Aussagen des WM-Botschafters. Eine Frau schreibt beispielsweise: „Bin eurer Meinung, so etwas geht gar nicht“.

So wie es scheint, werden auch viele Fans der „Goodbye Deutschland“-Stars dieses Jahr den Fernseher ausgeschaltet lassen.