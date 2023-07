„Goodbye Deutschland“-Star Lorenz Büffel im „Fernsehgarten“: DAS sah niemand

Er war DER Gute-Laune-Garant im „ZDF-Fernsehgarten“: Lorenz Büffel. Am Sonntag (30. Juli) war der 44-jährige Partyschlagerstar („Johnny Däpp“, „Der Zug hat keine Bremse“) im Mallorca-„Fernsehgarten“ zu Gast und sorgte neben Stars wie Jürgen Milski und Olaf der Flipper für ordentlich Stimmung auf dem Lerchenberg.

Nicht nur, dass Lorenz Büffel den Pokal für den Mallorca-Star des Jahres in die Höhe recken durfte, den er sich übrigens in diversen Disziplinen hart erkämpft hatte, nein, der „Goodbye Deutschland“-Star durfte auch den Schluss-Act geben. Eine große Ehre für jeden „Fernsehgarten“-Künstler, schließlich gehen die Tausenden Zuschauer auf dem Lerchenberg und Millionen an den TV-Geräten mit eben diesem Ohrwurm aus der Show.

„Goodbye Deutschland“-Star reißt den „Fernsehgarten ab

Doch Lorenz Büffel sorgte auch schon vor Beginn der Aufzeichnung (wegen der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft war der „Fernsehgarten“ ausnahmsweise nicht live) für top Stimmung. Hatte Büffel doch nicht nur seinen Sohn Leo, sondern auch seine hübsche Frau Emily Gierten mit nach Mainz gebracht. Und mit der legte er kurz vor Sendungsbeginn zum Song „Schatzi, schenk mir ein Foto“ von Malle-Kollege Mickie Krause eine heiße Sohle aufs Parkett.

Im TV konnte das niemand sehen, schließlich war das ZDF zu dieser Zeit noch gar nicht auf Sendung. Und auch auf dem Lerchenberg sahen die niedlichen Szenen nur wenige, schließlich ist der Künstlerraum, vor dem die Büffels tanzten, nicht von allen Seiten einsehbar.

Und auch nach der Show spielten sich noch süße Szenen ab. Überreichte Lorenz Büffel seinem Sohnemann doch den riesigen Palmen-Pokal, den er für seine Leistungen als Mallorca-Star des Jahres erhalten hatte. Für Leo gab es sogar noch eine weitere Überraschung. Er durfte auf die riesigen Hüpfburgen, die das ZDF extra für die Sendung hatte aufblasen lassen. Sicherlich das Highlight des Tages für den kleinen Büffel.