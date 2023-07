„Fernsehgarten“: DARUM ist Mainz das bessere Mallorca

Mainz oder Mallorca? Lerchenberg oder Ballermann? Diese Frage müssen sich jedes Jahr aufs Neue etliche Menschen stellen, die auf der einen Seite den Partyurlaub auf der Baleareninsel lieben, auf der anderen aber auch den „ZDF-Fernsehgarten“. Klar, man könnte sich auch beides gönnen. Aber gerade in Zeiten von hoher Inflation und leeren Geldbeuteln, kann so ein Urlaub schon mal richtig wehtun. Warum nicht also zum „Fernsehgarten“ nach Mainz? Über zwei Stunden lang gibt es hier einmal im Jahr allerbeste Mallorca-Partystimmung für relativ kleines Geld.

Und die steht den Festen in Megapark oder Bierkönig in nichts nach. Klar, der Strand ist auf dem Lerchenberg jetzt eher weniger ausgeprägt, dafür ist die Stimmung eine viel angenehmere. Während auf Mallorca schon zu früher Mittagsstunde die ersten Betrunkenen über die Playa taumeln, versammeln sich im „Fernsehgarten“ Jung und Alt zum fröhlichen Ballermann-Fest.

Mallorca-Party im „Fernsehgarten“

Schon auf dem Weg zum ZDF herrscht entspannte Stimmung in der Straßenbahn. Partylieder tönen aus mitgebrachten Boxen, ein paar Jungs im hintersten Abteil stimmen mehr schief als recht Ikke Hüftgolds „Bumsbar“ an. Während am Flughafen in Palma kurz vor Ankunft schon die hektische Suche nach Koffer und Reisebus anstünde, tuckert die Straßenbahn im Zehn-Minuten-Takt Richtung Lerchenberg.

Und auch vor Ort herrscht Urlaubsfeeling. „Man hat gar nicht das Gefühl, dass man in Deutschland ist, sondern in Italien oder Spanien“, schwärmte Deniz Soruklu, der zuletzt als Spinnen-Experte im „Fernsehgarten“ zu Gast war, über das Gelände am Lerchenberg. Recht hatte er.

Die Hügel, die Palmen, der riesige Pool. Der „Fernsehgarten“ erinnert an eine fein gepflegte Hotelanlage mit Kiwi als bestens gelaunter Animateurin. Während man am Ballermann schon auf dem Weg zur Disco von Betrunkenen und Straßenverkäufern bequatscht wird, herrscht hier einfach nur pure Freude. Gut, Alkohol gab es am Sonntag (30. Juli 2023) keinen, das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Gefeiert, getanzt und gesungen wurde trotzdem. Die Bowle schmeckte auch ohne Alkohol, und ganz so brüllend heiß wie auf Mallorca war es auch nicht. Alles in allem: Ein perfekter Mallorca-Tag in Mainz.