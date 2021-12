„Goodbye Deutschland“-Paar Caro und Andreas Robens haben irren Mallorca-Plan

Für Caro und Andreas Robens ist der Traum vom Auswandern wahr geworden. Die „Goodbye Deutschland“-Stars sind mit ihrem Iron Gym und dem Iron Diner im Ferienparadies Mallorca längst angekommen und dürfen sich über regen Andrang freuen.

Die Geschäfte der Robens laufen anscheinend so gut, dass sie jetzt schon Expansionspläne schmieden. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer von Vox haben Großes auf der Sonneninsel vor.

„Goodbye Deutschland“: Andreas und Caro Robens haben Mega-Plan für Mallorca

Mit seinen Muskelbergen könnte Andreas Robens glatt als Terminator-Double durchgehen. Und auch seine Frau Caro ist dafür bekannt, ordentlich Gewichte stemmen zu können. Den Traum vom eigenen Fitnessstudio haben sich die beiden Bodybuilder längst ermöglicht.

Das „Goodbye Deutschland”-Paar Caro und Andreas Robens hat große Pläne für seine Wahlheimat Mallorca. Foto: RTL / 99pro media

Jetzt planen die beiden einen Bodybuilder-Strand an der Playa de Palma. Gegenüber der Mallorca Zeitung erklärten die beiden ihr Vorhaben. „Wir brauchen hier so etwas wie den Muscle-Beach in Kalifornien. Davon träume ich schon, seit ich hier bin, seit zwölf Jahren“, so Andreas.

Die Robens wollen Bodybuilder nach Mallorca locken

Der Plan der Robens: Ein Paradies für Bodybuilder nach amerikanischem Vorbild schaffen. Das Wetter und der Strand wären im Sommer zumindest vergleichbar mit dem sonnigen Kalifornien. Andreas ist sich sicher: „Die Leute warten nur darauf, dass es so etwas hier gibt. Das würde die Insel überschwemmen mit Bodybuildern“.

Das nötige Equipment haben die beiden Auswanderer bereits und auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Llucmajor sei gut verlaufen, heißt es.

„Goodbye Deutschland“-Stars bekommen Unterstützung bei Mallorca-Plan

Lediglich die zuständige Küstenbehörde in Madrid, die für die notwendige Sondergenehmigung zuständig ist, sei bislang beharrlich geblieben und habe das Projekt vorerst auf Eis gelegt.

Dabei haben die Robens einen starken Unterstützer an ihrer Seite – Uni-Professor Julio Batle. Der sieht genau wie auch die Robens in der Idee eine reale Chance, den umstrittenen Sauf-Tourismus auf Mallorca unter Kontrolle zu bekommen und ein umfangreiches Freizeitprogramm unter dem Namen „FreizeitHubs an der Playa de Palma“ ins Leben zu rufen.

Für die Finanzierung wurde ein Antrag im Rahmen der EU-Fördergelder aus dem Fonds Next Generation eingereicht. Das sind die Gelder, die aus Brüssel zur Überwindung der Corona-Krise zur Verfügung gestellt werden.

Caro Robens und ihr Mann Andreas wurden als Auswanderer bei „Goodbye Deutschland” bekannt. Foto: TVNOW / 99pro media

Die Pandemie habe gezeigt, dass es mehr Aktivitäten im Freien brauche, so Caro Robens. Bis das Projekt allerdings verwirklicht werden könne, müsse es noch einige Hürden überwinden, machte Julio Batle klar.

