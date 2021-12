Danni Büchner neu verliebt? „Es gibt da jemanden“

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Bislang „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner eher weniger Glück mit den Männern. Vorallem mit ihrer On-Off-Flamme Ennesto Monté wollte es in der Vergangenheit einfach nicht klappen.

Die Beziehung zu ihrem „Fuckboy“ (um bei ihrem eigenen Wortlaut zu bleiben), von dem Danni Büchner noch Mitte des Jahres bei „Big Brother“ geschwärmt hatte, stellte sich nach der Show als unwahr heraus. Das bestätigte die Auswanderin gegenüber anderen Medien. Jetzt gibt es allerdings schöne Nachrichten – die Auswanderin hat anscheinend eine neue Bekanntschaft, die die Fünffach-Mama zum Strahlen bringt.

Danni Büchner erzählt von neuem Freund

Danni Büchner lud gerade erst zur großen Charity-Weihnachtsfeier nach Mallorca ein. Hier tummelten sich auch Caro und Andreas Robens, mit denen die Witwe von Jens Büchner sich erst kürzlich vertragen hatte.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner lebt auch nach seinem Tod immer noch mit ihren fünf Kindern auf Mallorca

Und auch RTL war zu Gast bei dem Weihnachtsspektakel. Im Interview mit dem Sender packte Danni Büchner gleich mal aus.

Danni Büchner schwärmt in RTL-Interview über neue Bekanntschaft

„Es gibt da jemanden, den ich ganz toll finde. Er tut mir gut und sieht sehr gut aus“, erzählte die Auswanderin. Na, wenn das mal nicht vielversprechend klingt.

Dass die 43-Jährige aktuell anscheinend auf Wolke Sieben schwebt, zeigte sie schon mit ihren letzten Beiträgen auf Instagram. Zu einem Selfie schreibt Danni Büchner: „Mein Name ist Danni und ich bin momentan sehr happy.“.

Wie glücklich sie ist, machte sie davor klar, indem sie zunächst fragte: „Hab da noch mal ne Frage: Seid ihr auch manchmal grundlos genervt?“ und dann auflöste: „Dabei bin ich momentan sehr happy“.

Danni Büchner zeigt sich super glücklich auf Instagram

Klingt ganz so, als wäre Dannis Weihnachtsgeschenk dieses Jahr schon ein bisschen früher eingetroffen.

Wer der Mann ist, der Danni Büchner aktuell so glücklich macht, will die 43-Jährige allerdings noch nicht verraten. Bislang sendet sie ihrem Liebsten lieber weiterhin versteckte Botschaften, wie auch unter ihrem neuesten Foto. Hier schreibt sie: „P.S.: Denk an dich“. Bleibt abzuwarten, wann die Auswanderin ihr großes Liebes-Geheimnis lüften und ihren neuen Freund vorstellen wird.

