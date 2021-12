Danni Büchner macht Schock-Geständnis: „Habe tagelang gezittert“

Man kann sich nur schwer vorstellen, wie groß die Ängste von Danni Büchner nach diesem Arztbesuch gewesen sein müssen.

Der „Goodbye Deutschland“-Star offenbarte jetzt in einem Interview, dass sie ihre Ärzte unter Krebsverdacht stellten. Danni Büchner stand unter Schock.

Danni Büchner: Krebsverdacht! „Goodbye Deutschland“-Star offenbart dramatisches Erlebnis

„Es wurde festgestellt, dass mein Tumormarker erhöht war“, verriet Danni Büchner in einem RTL-Interview und sagt weiter: „Man denkt sofort: Tumor. Irgendwas im Körper stimmt nicht. Wir wussten nicht, was es ist.“

Glücklicherweise stellten die Ärzte bei Folgeuntersuchungen fest, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelt. Genauere Angaben, warum der Tumormarker erhöht war, wollte der „Goodbye Deutschland“-Star nicht machen.

----------------------------------------

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner lebt auch nach seinem Tod immer noch mit ihren fünf Kindern auf Mallorca

----------------------------------------

Dennoch herrschte kurzzeitig große Ungewissheit, die Danni Büchner in Panik versetzte. „Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommen mir die Tränen. Ich musste zum MRT und ich dachte sofort: Was ist, wenn mir dasselbe passiert, wie mit Jens? Ich habe tagelang gezittert und gedacht: Was ist, wenn? (…) Wenn ich nicht mehr bin, was haben meine Kinder dann?“, schildert sie ihre Sorgen.

Ihr Mann Jens Büchner starb im November 2018 überraschend an Krebs. Foto: imago images/Horst Galuschka

Ihr Mann Jens Büchner starb im November 2018 überraschend an Krebs. Seit dem schlägt sich Danni Büchner als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern durch.

----------------------------------------

Mehr zu Danni Büchner:

Danni Büchner: Schock für die Mallorca-Auswanderin – „Horror-Nacht“

Danni Büchner tieftraurig – Video gibt intimen Einblick: „Unbeschreiblich“

Danni Büchner: Aus Liebe – jetzt geht sie diesen gewagten Schritt

----------------------------------------

Sogar für den schlimmsten Fall hat Danni Büchner schon vorgesorgt. „Was keiner weiß: Als Jens gestorben ist, habe ich ein Testament gemacht. Das ist hier sehr wichtig in Spanien“, so Büchner bei RTL.

Erst vor kurzem war sie in Sorge um ihre Mutter. Was passiert ist, erfährst du hier! (fs)