Danni Büchner: Als Tochter Joelina DAS im Auto ihrer Mutter hört, flippt sie aus – „Findest du's normal?!“

Normalerweise hat Danni Büchner ihre fünf Kinder gut im Griff. Zoff im Hause Büchner gibt es glücklicherweise nur selten und höchstens dann, wenn die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya ihr Zimmer nicht aufräumen wollen.

Doch jetzt macht ausgerechnet Joelina, die älteste Tochter von Danni Büchner, ihrer Mutter eine öffentliche Ansage.

Danni Büchner bringt ihre Tochter auf die Palme. Grund dafür ist ein einziger Song. Foto: IMAGO / Future Image

Danni Büchner ist schon voll im Weihnachtsfieber – und dreht „Wham!“ auf

Weihnachten steht so gut wie vor der Tür. In knapp einem Monat sitzt auch Danni Büchner wieder mit ihren Kindern vor dem Tannenbaum und packt Geschenke aus. Das Fest der Liebe scheint die Fünffach-Mama kaum noch erwarten zu können, wie ihre Tochter Joelina nun in einer Instagram-Story verdeutlicht.

Während einer gemeinsamen Autofahrt zückt die 22-Jährige ihr Handy und zeichnet auf, welche Musik ihre Mutti bei 14 Grad Außentemperatur auf Mallorca laut aufdreht. Es ist der Weihnachtsklassiker „Last Christmas“ von „Wham!“.

Das ist Danni Büchner:

Daniela Rapp wurde am 22. Februar 1978 in Düsseldorf geboren

Mit 21 Jahren heiratete Danni in der Türkei Yılmaz Karabaş – mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder

2007 ließen sich die Zwei jedoch scheiden – zwei Jahre später verstarb Yılmaz

Im Jahr 2015 lernte sie den Schlagersänger Jens Büchner kennen und lieben – ein halbes Jahr danach zog sie mit ihren Kindern zu ihm nach Cala Millor

2016 bekamen sie Zwillinge und heirateten im Jahr darauf

Im November 2018 starb Jens Büchner überraschend an Krebs

Danni Büchner kann sich durchsetzen: „Das ist mein Auto“

Genervt schaut Joelina in die Kameralinse, dann dreht sie die Musik plötzlich einfach aus. Im Hintergrund kann man noch leise den Gesang von Danni Büchner hören, die damit offensichtlich nicht gerechnet hat.

„Findest du's normal?!“, fragt Joelina ihre Mutter, die gerade hinter dem Lenkrad sitzt, entgeistert. Als Danni die Frage bejaht, starrt Joelina nur sprachlos in die Luft. „Ich mache jetzt das Radio an. Das ist mir zu viel“, kontert sie.

Danni Büchner (l.) mit ihren Töchtern Jada (m.) und Joelina (r.). Foto: IMAGO / nicepix.world

„Nein! Hör mal jetzt auf. Das ist mein Auto“, ermahnt Danni ihre Tochter. Tja, am Ende hat eben immer noch Mutti das letzte Wort.

Dicke Luft herrscht danach übrigens nicht. Schon im nächsten Post lächeln Joelina und ihre Mami wieder gemeinsam in die Kamera. Dazu postet die 22-Jährige pinke Herzchen.

