„Goodbye Deutschland“: Herber Rückschlag für die Robens – nur die wenigsten wissen davon

Die Geschichte der „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens ist eine von Erfolgen und Rückschlägen.

In ihrer Zeit auf Mallorca haben die Auswanderer nämlich einige Rückschläge hinnehmen müssen. Trotz ihrer Bekanntheit aus der Serie „Goodbye Deutschland“ gibt es viele Details, die sicherlich nicht allen bekannt sind. Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ plaudert Caro Robens aus dem Nähkästchen.

„Goodbye Deutschland“: Die Anfänge auf Mallorca

Im Jahr 2010 lernten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars auf Mallorca kennen. Noch im selben Jahr, im November 2010, unterschrieben sie den Mietvertrag für ihre erste gemeinsame Boutique mit dem Namen „Pirates“. Ab März 2011 verkauften Andreas und Caro Robens in der Carrer d’Amílcar in Arenal aufregende Damenmode und Sportbekleidung: „Die Boutique war das erste Geschäft, das wir zusammen eröffnet haben. Das war schon immer ein Mädchentraum von mir“, berichtet Caro Robens gegenüber der „Mallorca Zeitung“.

Im Oktober 2011 eröffneten sie zusätzlich das „Iron Gym“. Da beide Geschäfte sehr arbeitsintensiv waren, entschied sich das Paar, die Boutique zu schließen und sich nur noch auf das Fitnessstudio zu konzentrieren. Sechs Jahre später eröffneten sie neben ihrem Fitnessstudio das Solarium „Iron Sol“. Caro erklärt: „Das haben wir dann vereinfacht und in das ‚Iron Gym‘ integriert.“

Später folgte der Friseursalon „Iron Beauty“ in der Carrer de Milà in Arenal. Dieses Geschäft war Teil der Fernsehsendung „Goodbye Deutschland“. Caro erklärt: „Leider haben sich die Betreiber zerstritten und das Geschäft später wieder geschlossen.“

„Goodbye Deutschland“: Einstieg in die Gastronomie

Ebenfalls 2018 eröffnete die Familie Robens ihr erstes „Iron Diner“ in Arenal. Ein zweites Restaurant wird seit September 2018 vom Franchisenehmer in Cala Millor betrieben. Ende 2023 mussten die „Goodbye Deutschland“-Lieblinge ihren „Iron Diner“ wieder schließen. Im Februar 2020 kam dann ein weiteres Fitnessstudio namens „Esport Fitness“ in Arxiduc, einem Stadtteil von Palma, hinzu. Es war das erste auf Mallorca, das auch auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgerichtet ist und rund um die Uhr geöffnet war.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Ehepaar das „Esport Fitness“ im Jahr 2022 schließlich wieder verkaufen. Derzeit betreiben die Robens ausschließlich ihr „Iron Gym“. Aber sie arbeiten bereits an ihrem nächsten Projekt: einem Outdoor-Fitnessstudio. „Goodbye Deutschland“ brachte den beiden Fitness-Junkies große Berühmtheit ein, weshalb sie immer häufiger Teil von anderen TV-Shows sind. Und auch ein neues Projekt steht in der Pipeline: ein Outdoor-Fitness-Geschäft.