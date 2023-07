Caro Robens ist eine Frau der ehrlichen Worte. Die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit nimmt oft kein Blatt vor den Mund. Erst kürzlich äußerte der TV-Star seine Gedanken zum Thema Kinder – die eindeutige Antwort: „Ich mag einfach keine Kinder“. Und weiter: „Sie passen auch nicht in unser Leben.“

Doch das ist nicht das erste Mal, dass der „Goodbye Deutschland“-Promi deutliche Worte findet. Auch zum Thema Botox vertritt Caro Robens eine klare Meinung, steht offen zu ihren Beauty-Eingriffen. Und auch bei ihrem neusten Instagram-Schnappschuss wird die Frau von Andreas Robens deutlich.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro mit Schnappschuss nicht ganz zufrieden

Dort ist das Paar zusehen, wie es gemeinsam über die Straß geht. Caro ist mit einem langen, schwarzen Strickkleid gekleidet, während Andreas T-Shirt, Shorts und Strickjacke trägt. Statt in die Kamera geht der Blick bei beiden zur Seite.

„Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich dieses Bild vollkommen grausam oder schon wieder richtig cool finde“, schreibt die 44-Jährige ganz unverblümt. „Ist ein Schnappschuss den ein Freund in LA gemacht hat. Was meint ihr?“, will sie dann noch von ihren Fans wissen.

„Goodbye Deutschland“: Fans feiern das Foto

Das Urteil der Mehrheit ihrer Follower fällt durchweg positiv aus: „Sieht doch cool aus! Wie ein Paparazzi-Bild von Hollywood-Stars. Vor allem seid Ihr tolle, natürliche Menschen. Ihr seid so, wie Ihr seid! Und wem es nicht passt, Ciao Bellas und Bellos!“ und „Ich finde es cool, weil ich euch beiden einfach auch cool und toll finde. Ein Foto muss nicht immer perfekt sein, im Gegenteil. Ihr seid so wie ihr seid genau richtig“, schreiben beispielsweise zwei Fans in die Kommentare. Na, diese Worte werden bei Caro und Andreas Robens mit Sicherheit runtergehen wie Öl.