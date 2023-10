„Goldene Henne“: Paukenschlag während Live-Show! Damit hat ER wohl nicht gerechnet

Am Freitagabend (13. Oktober 2023) präsentiert Showmaster Florian Silbereisen die Preisverleihung der „Goldenen Henne“ live aus Leipzig. Es ist der größte Publikumspreis Deutschlands und ehrt die Gewinner des Abends ganz besonders. Schließlich zeugt es von ihrer Popularität unter den Zuschauern.

Zur Verleihung der „Goldenen Henne“, die im MDR übertragen wird, haben sich natürlich zahlreiche Promis der deutschen Film- und Fernsehlandschaft auf dem roten Teppich versammelt. Von RTL-Star Joachim Llambi, über Inka Bause bis hin zu Simone Thomalla: Alle sind sie hier, um die Gewinner des Abends zu feiern. Ein Sänger stiehlt jedoch an diesem Abend allen die Show und sorgt für einen absoluten Gänsehausmoment.

„Goldene Henne“: Howard Carpendale schmettert seine Hits

Wo er geht und steht, ist gute Laune garantiert: Schlager-Superstar Howard Carpendale begeistert seine Fans seit Jahrzehnten. Auch an diesem Abend ist er gekommen, um die Bühne und den Saal mit seiner neuen Single „Du bist das Letzte“ zu rocken. Das Publikum bebt. Nach seinem Auftritt gibt es sogar noch eine kleine Zugabe.

Der 77-Jährige begeistert die Zuschauer mit einem Mash-Up seiner bekanntesten Hits: „Hello again“ und „Ti amo“. Danach war seine Arbeit getan. Er wollte sich gerade vom Staub machen, als ihn Moderator Florian Silbereisen bittet, noch einen Moment zu bleiben. Denn es wartet eine Überraschung auf den Welt-Star.

„Goldene Henne“: Carpendale für Lebenswerk geehrt

Plötzlich tritt der Sohn des Sängers, Wayne Carpendale, mit einem Mikrofon auf die Bühne. Eine absolute Überraschung für den 77-Jährigen. Doch was hat es mit diesem Überraschungsauftritt auf sich? Ganz einfach: Wayne Carpendale überreicht seinem Vater den Ehrenpreis für sein Lebenswerk.

Dazu findet der 46-Jährige emotionale Worte, die sogar dem Schlagerstar die Tränen in die Augen schießen lässt. „Ich wurde oft gefragt, wie es war, mit so einem Übervater aufzuwachsen – du warst einfach nur ein Dad, mein bester Freund. Du warst und bist für mich immer da“, sagt er in Richtung seines Vaters. Dieser nimmt die Auszeichnung selbstverständlich dankend an und versichert den Zuschauern: „Ich kann euch nur von ganzem Herzen sagen: Ich wusste nichts darüber. Ich wollte hier drei Lieder singen – und das war’s.“ Eine geglückte Überraschung!