Florian Silbereisen: Fans können aufatmen! Es ist noch nicht vorbei

Er ist eine Größe in der Welt des Schlagers und seine Shows haben Kultfaktor, Sänger Florian Silbereisen ist beliebter denn je. Entdeckt wurde Silbereisen bei einem Auftritt in der Unterhaltungsshow „Willkommen bei Carmen Nebel“ im Jahr 1999, seither bereichert er die deutsche Musik- und Fernsehbranche. Doch nicht nur als Sänger und Moderator macht der 42-Jährige eine gute Figur, seit dem Jahr 2019 ist er als Kapitän ein fester Bestandteil der beliebten ZDF-Sendung „Das Traumschiff„.

Die Fernsehshows des begnadeten Entertainers locken jedes Mal große Mengen an Zuschauern vor die Bildschirme. Nach den „Festen der Volksmusik mit Florian Silbereisen“ in der ARD begeisterte der Schlagersänger seine Fans zuletzt mit dem Format „Die große Schlagerstrandparty 2023“, in der hochkarätige Gäste wie Ross Antony, Howard Carpendale und Thomas Anders auftraten. Doch jetzt der Schock für die Fans – der Vertrag des Schlager-Stars mit der ARD wird Ende dieses Jahres auslaufen. Bedeutet das ein Ende der großen Silbereisen-Shows?

Florian Silbereisen: Fans können aufatmen

Für wahre Schlager-Fans wäre eine Fernsehlandschaft ohne die beliebten Shows von und mit Florian Silbereisen sicherlich undenkbar. Wie es im kommenden Jahr mit dem Entertainer weitergehen soll, blieb zunächst unklar. Doch nun veröffentlichte die ARD eine Pressemeldung bezüglich der Kooperation der öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ORF und SRF für das kommende Jahr.

Fans des Schlagersängers können endlich aufatmen. Unscheinbar versteckt sich ein kurzer, aber sehr relevanter Satz in der gerade erst im Presseportal der ARD veröffentlichten Meldung. Unter der Rubrik der „Unterhaltung“ findet sich folgendes Zitat: „Fortgesetzt werden sollen zudem die erfolgreichen Schlager- / Showabende von Moderator Florian Silbereisen sowie die Starnacht am Wörthersee.“ Mit solchen Neuigkeiten können die Fans des Entertainers bestimmt gut ins sonnige Wochenende starten.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Wie genau die Umsetzung der zukünftigen Show-Events aussehen wird, ist noch unklar. Fans von Florian Silbereisen können sich jedoch schonmal auf ein musikalisch untermaltes Jahr 2024 mit ihrem Liebling freuen.