Ross Antony: Unfall bei ARD-„Schlagerstrandparty“ – es geschah hinter der Bühne

Sommer, Sonne, Strand und Schlager – das hatte sich Florian Silbereisen mit Sicherheit für seine große „Schlagerstrandparty“ in der ARD erhofft. Bekommen hat er dagegen Regen, Sturm und Schlager. Nun gut, zumindest die wichtigste Zutat blieb im Topf.

Trotzdem: Ein wenig mehr Sonnenschein hätte sich der Superstar der deutschen Schlagerszene sicher für seine ARD-Show gewünscht, die bereits am 15. Juli 2023 aufgezeichnet wurde, aber erst am 12. August ausgestrahlt wird. Mit dabei sind unter anderem Stars wie Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marie Wegener oder Ross Antony. Wobei der Auftritt vor allem für Letzteren besonders aufregend werden sollte.

Ross Antony: Schock-Moment bei der Schlagerstrandparty

Ja, mit den leisen Tönen hatte es Ross Antony noch nie. Und auch Zurückhaltung scheint kein Wort zu sein, das im Wortschatz des einstigen „Bro’Sis“-Sängers besonders häufig vorkommt. Und so sorgte Ross mit einem ganz besonderen Auftritt für Aufsehen.

Ross Antony bei der Schlagerstrandparty in Gelsenkirchen. Foto: IMAGO/Christian Schroedter

Beziehungsweise mit zwei ganz besonderen Auftritten. Zunächst war Antony nämlich mit einer Art Karneval ins Amphitheater zu Gelsenkirchen einmarschiert. Im zweiten Teil seines Auftrittes dagegen ließ sich der Sänger sogar eine Badewanne auf die Bühne bringen.

Schlagerstrandparty am Samstag in der ARD

Die war natürlich aus Gewichtsgründen nur mit Schaum gefüllt, doch der schien so rutschig gewesen zu sein, dass sich Antony hinter der Bühne fast verletzte. „Ich bin in der Badewanne ausgerutscht“, schilderte der Ex-Boygroup-Sänger sichtlich aufgelöst gegenüber Moderator Florian Silbereisen. Sehen konnte das im Gelsenkirchener Amphitheater, wo die Schlagerstrandparty aufgezeichnet wurde, dagegen kaum einer. Schließlich hatte die ARD eine Bretterwand aufgestellt. Ob die Zuschauer das Unglück im TV sehen können, wird sich am Samstagabend ab 20.15 Uhr zeigen.

