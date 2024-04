„Godzilla x Kong: The New Empire“: Zuschauer stürmen ins Kino – die Folgen sind nicht zu übersehen

Es ist zwar erst April – aber spätestens mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ ist die Sommer-Blockbuster-Saison im Kino-Jahr 2024 offiziell eröffnet!

Der mittlerweile fünfte Eintrag ins „Monsterverse“ von Warner Bros. schickt Godzilla und King Kong in einen gemeinsamen Kampf gegen einen mächtigen Gegner, der die gesamte Erde vernichten könnte. Das verspricht jede Menge bildgewaltige Monster-Action – und das ist offenbar genau das, was sich die Fans gewünscht haben!

Weltweit rennen die Zuschauer den Kinos die Türen ein – und die Folgen sind nicht zu übersehen.

„Godzilla x Kong“ lockt massenhaft Zuschauer ins Kino

2021 erschien der letzte „Monsterverse“-Kracher: „Godzilla vs. Kong“. Damals traten die Kult-Monster noch gegeneinander an – und kloppten sich zu einem weltweiten Einspielergebnis von fast 470 Millionen Dollar. Beeindruckende Zahlen, wenn man bedenkt, dass der Film zur Corona-Zeit startete, als viele Kinos noch unter strengen Einschränkungen litten.

Doch was „Godzilla x Kong: The New Empire“ jetzt im Frühjahr 2024 abliefert, sprengt alle Dimensionen. Der Ticketvorverkauf deutete bereits auf ein hohes Zuschauerinteresse hin – aber die Menge an Besuchern, die am Ende ins Kino strömten, dürfte selbst Warner Bros. überrascht haben!

Fast 200 Millionen Dollar in nur drei Tagen

In Deutschland startete „Godzilla x Kong: The New Empire“ am 4. April – in den USA und vielen anderen Ländern begann die Monster-Klopperei aber bereits am 29. März. Und am Osterwochenende räumte der Blockbuster auf unfassbare Weise ab!

Es sind nur drei Tage vom 29. bis zum 31. März. Noch dazu sind es Feiertage, die viele gerne mit ihrer Familie verbringen. Dennoch konnte „Godzilla x Kong“ in diesen 72 Stunden genug Menschen ins Kino locken, um alleine in den USA rund 80 Millionen Dollar einzuspielen – und international kamen noch satte 114 Millionen Dollar dazu. Macht in Summe ein 194-Millionen-Startwochenende!

Seit dem Monsterverse-Startschuss „Godzilla“ (2014) legte kein Teil der Reihe einen derart erfolgreichen Start hin. Auch die Macher, die immerhin ein 135-Millionen-Budget in den Film gepumpt haben, dürften wohl kaum mit einem solchen Erfolg gerechnet haben.

Filmkritik: Wie gut ist „Godzilla x Kong“?

Ob „Godzilla x Kong: The New Empire“ auch in Deutschland so gut ankommt? Unser Redakteur Aaron Tanzmann hat sich den Film vorab im Kino angesehen – und verrät euch im Video oben, ob sich die Monster-Klopperei lohnt.

„Godzilla x Kong: The New Empire“ startete am 4. April 2024 in den deutschen Kinos. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 115 Minuten.

Das Video entstand mit freundlicher Unterstützung von CinemaxX.