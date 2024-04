„Godzilla x Kong“: Bittere Nachricht kurz nach Kinostart

Mit „Godzilla x Kong: The New Empire“ (Kinostart 4. April) hat die Sommer-Blockbuster-Saison 2024 offiziell begonnen! Im 130 Millionen Dollar teuren Spektakel von Warner Bros. müssen sich die beiden titelgebenden Kult-Monster verbünden, um gemeinsam einen mächtigen Feind zu besiegen.

++ Ob sich der Film lohnt, erfährst du im Video oben oder in diesem Artikel ++

In den USA, wo der Film bereits am 29. März anlief, erkämpfte sich „Godzilla x Kong“ einen spektakulären Kinostart. In den ersten elf Tagen spielte die Monster-Klopperei dort satte 135 Millionen US-Dollar ein (Stand: 8. April).

Doch bei uns in Deutschland sah das alles ganz anders aus. Wenige Tage nach dem Kinostart muss „Godzilla x Kong“ eine bittere Nachricht verdauen…

„Godzilla x Kong“: Bittere Gewissheit nach Kinostart

„Godzilla x Kong“ ist DER neue Blockbuster. Niemand hatte Zweifel daran, dass sich das Monster-Spektakel problemlos auf Platz 1 der Kinocharts kämpfen würde. Doch da hat man die Rechnung wohl ohne eine deutsche Komödie gemacht, die auf der großen Leinwand gerade richtig abräumt.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Rede ist von „Chantal im Märchenland“ (>> hier mehr zum Film). Moment – das „Fack ju Göhte“-Spin-Off, das bereits seit dem 28. März im Kino läuft? Ganz genau!

Offenbar ist der Hype um die „Fack ju Göhte“-Figuren auch sieben Jahre nach dem letzten Teil noch nicht verflogen – oder die deutschen Kinobesucher schauen sich einfach gerne Filme aus ihrem eigenen Land an. Was auch immer der Grund ist: Gegen Chantal haben auch Godzilla und King Kong gemeinsam keine Chance an den deutschen Kinokassen.

Keine Chance gegen „Chantal im Märchenland“

Aufgrund des schönen Frühlingswetters mit sommerlichen Temperaturen gingen am vergangenen Wochenende (6./7. April) zwar insgesamt weniger Menschen in Deutschland ins Kino – aber die Besucher, die sich ein Ticket kauften, entschieden sich vermehrt für „Chantal im Märchenland“.

Rund 385.000 Kinobesucher sahen sich am vergangenen Wochenende das „Fack ju Göhte“-Spin-Off an. Damit lockte die Komödie seit ihrem Starttermin bereits mehr als 1,4 Millionen Menschen ins Kino!

„Chantal“ ist somit auf dem besten Wege, der bisher zweiterfolgreichste Kino-Film 2024 in Deutschland zu werden. Spitzenreiter ist bisher „Dune 2“ mit rund 2,6 Millionen Besuchern.

Und was macht „Godzilla x Kong: The New Empire“? An seinem Start-Wochenende (4.-7. April) lockte der Blockbuster „nur“ knapp 208.000 Besucher ins Kino. Damit ist der Film zwar deutlich erfolgreicher als sein Vorgänger („Godzilla vs. Kong“, 2021), aber der startete damals auch unter erschwerten Corona-Bedingungen.

Aber gegen den Besucher-Ansturm von „Chantal im Märchenland“ hat „Godzilla x Kong“ einfach keine Chance. Natürlich haben beide Filme komplett unterschiedliche Zielgruppen, dennoch ist der Unterschied bei den Besucherzahlen mehr als bemerkenswert.

Man darf also gespannt sein, wie lange sich „Chantal“ an der Spitze der Kino-Charts halten kann.