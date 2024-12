GNTM-Star Stefanie Giesinger muss ins Krankenhaus – „Der Schmerz ist unerträglich“

Diesen Vorfall wird die ehemalige GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger wohl so schnell nicht mehr vergessen. Eigentlich ist das Model für einen Job in Paris unterwegs.

Doch ehe Stefanie sich versieht, endet ihr Ausflug in der Stadt der Liebe plötzlich unverhofft im Krankenhaus! Was war geschehen?

GNTM-Star Stefanie Giesinger verletzt sich

Am Dienstagmorgen (3. Dezember) erscheint Stefanie Giesinger mit einem Accessoire der anderen Art am Set in Paris. Die ehemalige GNTM-Siegerin trägt nämlich einen dicken Verband um ihren linken Daumen, wie sie auf Instagram zeigt. „Dieser Morgen war wohl einer der schlimmsten des Jahres“, schreibt sie in ihrer Story dazu.

Wenig später bringt sie dann auch Licht ins Dunkel. „Ich habe mir meinen kompletten Nagel rausgerissen, Krankenhaus in Paris, Schmerzmittel“, erklärt die Influencerin ihren 5,1 Millionen Followern. „Dieser Schmerz ist unerträglich“, fügt sie noch hinzu. Dieser Vorfall soll ihr eine Lehre gewesen sein.

GNTM-Star macht endgültig Schluss

Der schmerzhafte Zwischenfall bringt Stefanie Giesinger dazu, einen Schlussstrich zu ziehen. „Ich werde mir nie wieder lange Nägel machen. Niemals, niemals, niemals“, kündigt sie auf Instagram an. Und das, obwohl man das Model fast immer mit langen, gemachten Nägeln sieht.

Viel Zeit zum Verarbeiten des Zwischenfalls bleibt Stefanie Giesinger nicht. Wie es sich für einen Profi gehört, sitzt sie kurz danach wieder tapfer am Set des Fotoshootings und lässt sich herrichten. „Tja, es ist Zeit, eine Kampagne zu shooten“, schreibt die ehemalige GNTM-Gewinnerin zu den Bildern.