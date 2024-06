Stefanie Giesinger zeigt sich auf allen Vieren – „Hab ich nicht mit gerechnet“

Ihre Karriere ist eine wahre Erfolgsgeschichte und mit ihrer authentischen Art verzaubert sie Millionen von Fans. Stefanie Giesinger gewann im Jahr 2014 die neunte Staffel der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel„, seitdem geht es für die 27-Jährige karrieretechnisch steil bergauf.

Seit Neustem plaudert Stefanie Giesinger in ihrem eigenen Podcast „G-Spot“ aus dem Nähkästchen und gibt überraschende Einblicke in ihr Privatleben. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin nun ein Foto, das sie in einer ungewohnten Position zeigt.

Stefanie Giesinger spürt die Konsequenzen

Als Model muss man sich des Öfteren in Kleidungsstücke hineinzwängen, die alles andere als bequem sind. Für ein Fotoshooting der Bekleidungsmarke Namilia musste nun auch Stefanie Giesinger ihre Alltagskleidung gegen ein hautenges schwarzes Lederkleid eintauschen. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 5,2 Millionen Menschen folgen, teilt der „GNTM“-Star nun Fotos dieses Ereignisses.

Das erste Foto zeigt Stefanie Giesinger in einem Park. Das Model sitzt unter einem Baum und schleckt an einem Eis. Besonders gemütlich scheint das in Anbetracht des engen Lederkleides jedoch nicht zu sein. Im zweiten Video läuft Giesinger gewohnt elegant eine Treppe rauf. Lediglich das dritte Video des Instagram-Beitrags sorgt für Aufregung. Die Aufnahmen zeigen die Influencerin nämlich auf allen Vieren auf dem Boden hockend.

Während Stefanie Giesinger halbnackt in dieser ungewöhnlichen Position verharrt, zieht eine Assistentin ruckartig an dem Lederkleid. Das Kleidungsstück scheint einfach nicht über den Kopf des Models zu passen. Zum Glück hat das Model ein Team an seiner Seite, das mit großem Kraftaufwand versucht, das Kleid von Giesingers Körper zu ziehen.

Belustigung aufseiten der Fans

Die Fans von Stefanie Giesinger sind solche privaten Einblicke nicht gewohnt und amüsieren sich über die Aufnahmen prächtig. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich reihenweise belustigte Kommentare wieder. Die Follower des Models schreiben:

„Haha, mit dem letzten habe ich nicht gerechnet. Danke für diese Realität.“

„Slide 3, wie ich meine Hose nach dem All -You-Can-Eat-Buffet ausziehe…“

„Das dritte Video beschreibt, wie ich versuche, eine Sportleggings im Gym bei 30 Grad wieder anzuziehen, nachdem ich Pipi machen musste.“

„Das dritte Video spüre ich in jeder Zelle meines Körpers!“

„Liebs. Das dritte fühl ich so sehr, wie Cowboyboots. Wie ein Vakuum!“

Das Model scheint also nicht allein mit ihrer Erfahrung zu sein.

Stefanie Giesinger scheint nach all den Jahren in der Modelbranche an solche Extremsituationen gewöhnt zu sein. Diesen lustigen Videoausschnitt wollte die Influencerin ihren Fans auf jeden Fall nicht vorenthalten.