Das Finale von GNTM 2023 war, wie jedes Jahr, nervenaufreibend. Nicht nur für die Finalistinnen, sondern auch für die Zuschauer, denen nichts anderes übrig blieb, als ihrer Kandidatin die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass Heidi Klums Wahl auf die eigene Favoritin fallen würde.

Am Ende konnte sich Vivien Blotzki gegen die Konkurrenz durchsetzen und die 18. Staffel GNTM für sich entscheiden. Mit dem Sieg kommt bekanntlich auch die Hoffnung auf den großen Erfolg und nicht selten auch ein gewisser Druck. Wie sie jetzt damit umgeht, erzählte Vivien im Interview mit dieser Redaktion. Hier machte sie auch deutlich, warum sie an einem „Playboy“-Cover aktuell so gar kein Interesse hat.

GNTM-Siegerin Vivien wird deutlich

Für die Juli-Ausgabe von 2023 engagierte man Ex-Spielerfrau Cathy Hummels fürs Cover – und die Begeisterung war groß. Und auch einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen ließen sich für das Magazin ablichten. Darunter auch Gewinnerin Simone Kowalski.

Auf Nachfrage dieser Redaktion sagt die Siegerin von 2023 Vivien Blotzki jetzt zu der Option „Playboy“-Cover: „Ich habe persönlich kein Problem mit Nacktheit und liebe meinen Körper so, wie er ist und ich zeige den auch gerne. Für mich ist es eher die Zielgruppe vom ‚Playboy‘, die mich daran stört. Die Zielgruppe ist einfach nicht die, die ich erreichen möchte.“

Darum hat Vivien Blotzki kein dringendes Interesse an TV-Shows

Aber nicht nur hier zieht das Nachwuchsmodel eine klare Grenze, sondern auch beim Thema TV-Shows. Zu der Frage, welches Format sie im deutschen TV noch für eine Teilnahme interessant findet, heißt es von Vivien: „Da gibt es sehr wenig. Ich schließe natürlich nichts aus. Aber ich glaube, das einzige Format, das ich noch mitmachen würde, wäre ‚Let’s Dance‘. Darüber hinaus tatsächlich aktuell nichts.“

Ihre Begründung: „Ich habe mich nicht bei GNTM nicht beworben, weil ich unbedingt ins Fernsehen wollte. Für mich lag der Fokus beim Modeln und das habe ich in keiner anderen TV-Show, deswegen gibt es keine andere für mich.“

So gefestigt wie beim „Playboy“ ist Viviens Meinung übrigens auch beim RTL-Dschungelcamp. Ob sie bei der Show mitmachen würde, wollen wir wissen. Ihre Antwort: „Nein, auf keinen Fall!“