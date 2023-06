Heidi Klum: Irres Video – GNTM-Chefin wird im Auto angegriffen

Aufregende Tage liegen hinter GNTM-Chefin Heidi Klum. Nach 18 Wochen Modelsuche hat Heidi endlich „Germanys next Topmodel“ gefunden. Dass sie sich am Ende allerdings für Kandidatin Vivien und nicht Fan-Favoritin Selma entschieden hat, die mit ihrem zarten Alter von gerade mal 18 Jahren Vorgängerin Stefanie Giesinger hätte nacheifern können, sorgte im Nachgang für jede Menge Kritik.

Auf Instagram ist das Thema GNTM knapp eine Woche nach dem Finale bei Heidi Klum schon nicht mehr Hauptthema. Dafür aber ihre Gastrolle bei „Die Bergretter“ und auch ein anderes Format in dem sie regelmäßig zu sehen ist – „America’s got Talent“. Aus Werbegründen veröffentlichte das Model hierzu jetzt auch ein neues Video auf ihrem Kanal, das mehr an ihre eigenen Halloween-Partys als an eine Castingshow erinnert.

Heidi Klum überrascht mit Video

Heidi Klum ist seit 2013 fester Bestandteil der „America’s got Talent“-Jury und flüchtet sich in besagtem Video gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus Chefjuror Simon Cowell, dem kanadischen Komiker Howie Mandel und „Modern Family“-Star Sofía Vergara, in ein Auto.

Der Grund: Die vier sind in dem Clip einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt, die einer Zombie-Apokalypse gleicht. Um Untote handelt es sich dabei allerdings nicht, sondern um „Schlechte Talente“, wie Heidi Klum ihr Publikum aufklärt. Der Jury bleibt nur die Flucht nach vorne über Stock und Stein und weg von den talentfreien Teilnehmenden der Castingshow.

GNTM-Chefin mutiert in Werbeclip

Bitter nur, dass Sofía Vergara das Gaspedal anscheinend nicht weit genug runtergedrückt hat, denn plötzlich zeigt die Kamera eine verängstigte Heidi, die mit Bisswunde am Unterarm im Auto sitzt. Damit ist klar, jetzt ist auch sie infiziert und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die anderen anstecken wird.

Vergara sieht nur eine Möglichkeit: Howie soll Heidi den Arm abhacken! Doch soweit kommt es glücklicherweise nicht. Dafür setzt dann irgendwann die Wirkung des Bisses ein und Heidi dreht ab. „Ich glaube, wir haben ein Problem“, bringt es Howie auf den Punkt. Denn dann zeigt sich Heidis schlechtes Talent und sie fängt an zu Jodeln. Damit dürfte ihr die Aufmerksamkeit in der Show sicher sein.