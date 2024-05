GNTM: Models unterläuft Fehler – Designer äußert harte Kritik

Es ist wieder soweit: Deutschlands heißgeliebte Castingshow „GNTM“ geht auch diesen Donnerstag (2. Mai) auf ProSieben zur besten Sendezeit an den Start. Diesmal steht die Episode ganz im Zeichen der Catwalks. Für gleich mehrere Designer müssen die Kandidaten zeigen, was sie draufhaben. In Woche zwölf wird die Fashion-Show dreifach anspruchsvoll! Denn es gilt, gleich drei Designern in deren eigenen Kreationen zu imponieren – und natürlich der unerbittlichen Modelchefin Heidi Klum.

„GNTM“: Laufsteg stellt Hürde für Models dar

Die Models haben eine echte Herausforderung vor der Brust. Auf einem extralangen Catwalk von 50 Metern müssen sie gleich drei Fashion-Shows hintereinander absolvieren. Das stellt die Teilnehmer vor einige Hürden. Sie müssen die Looks von drei verschiedenen Designern präsentieren und dabei unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Kein Wunder, dass da so manches Nachwuchsmodel an seine Grenzen gerät.

Und als wäre das nicht genug, unterläuft direkt zwei Models einen Fauxpas auf dem Laufsteg. Eigentlich war ein klarer, gerader Lauf ohne einen Stopp vereinbart. Doch sowohl Fabienne als auch Xenia ignorieren diese Regel und legen am Ende des Laufstegs eine Pose ein. Das lässt Designer Kevin Germanier eine nicht gerade charmanten Bemerkung entfahren: „Merde“, ruft er, zu Deutsch „Scheiße.“

Doch nicht nur die Posen bringen die Kandidaten ins Schwitzen. Auch die extravagant gestalteten Outfits haben es in sich. Neben langen Schleppen haben die Models vor allem mit den Schuhen zu kämpfen. Die hohen Absätze zwingen Teilnehmerin Grace in die Knie und lassen sie das Gleichgewicht verlieren.

Das Drama setzt sich sogar in der letzten Fashion-Show unter Designerin Esther Perbandt fort. Auch ihre Kreationen sind mit hohen Absätzen gespickt. Model Xenia schwankt ebenso wie Dominic von einer Seite zur anderen.

Welche Teilnehmer sich bei dem Wackelparcours durchsetzen konnten, erfahren gespannte Zuschauer in der Joyn-Mediathek. Auch nächste Woche meldet sich „GNTM“ wieder zur Primetime auf ProSieben zurück.