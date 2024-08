„GNTM“-Model lässt Bombe platzen! Sie ist wieder vergeben

„GNTM„, die Modelshow von Heidi Klum, ist für viele Teilnehmende der Startschuss für eine gigantische Karriere. Lena Gercke, Sara Nuru, Alisar Ailabouni oder Céline Bethmann – sie alle sind seit ihrem Auftritt in der ProSieben-Show Big im Business.

Auch Stefanie Giesinger hat es geschafft, nach „GNTM“ im Gespräch zu bleiben und gehört inzwischen zu den bekanntesten deutschen Influencerinnen und Models. Ihr Leben und auch ihr Liebesleben wird aufgrund ihrer Bekanntheit daher von vielen ganz genau beäugt und ihre Fans hören mit gespitzten Ohren hin, wenn sie, beispielsweise in ihrem Podcast, mal wieder aus dem Nähkästchen plaudert.

„GNTM“-Model plaudert aus, dass sie wieder vergeben ist

Stefanie Giesinger ist ein Multitalent. Sie arbeitet als Model, Influencerin, Unternehmerin und versuchte sich bereits als Schauspielerin. Nebenbei ist die 27-Jährige noch Host ihres eigenen Podcasts „G Spot“ und spricht darin jede Woche mit verschiedenen Gästen über alle möglichen Themen, die sie bewegen.

Tabus gibt es dabei keine. Auch Liebe und Sex werden ganz offen behandelt. Intime Einblicke sind also vorprogrammiert, genau wie andere Details aus dem Leben von Stefanie Giesinger. In der neuesten Folge, die am 14. August erschien, lüftete sie jetzt (mal wieder) ein bis dato gut gehütetes Geheimnis. Sie spricht über ihren neuen Freund.

ER ist ihr Neuer

Der sei „ultraheiß“, verkündet die 27-Jährige und erklärt: „Ich bin glücklich“. Wer der Neue an ihrer Seite allerdings ist, verriet sie in der „G Spot“-Folge nicht. Das war aber auch gar nicht nötig, immerhin hatten sich die Anzeichen in Richtung eines Mannes in den letzten Wochen verdichtet.

Und dabei handelt es sich um Armando Mayr, der ebenfalls Model ist. Gemeinsame Kuschelbilder und eine Sichtung der beiden am Flughafen deuteten bereits darauf hin, dass zwischen den beiden mehr läuft. Jetzt ist es also offiziell, dass Stefanie Giesinger wieder vergeben ist.

Ob ihr Liebster bald auch mal in ihrem Podcast zu Gast sein wird und mit ihr öffentlich quatscht, das bleibt vorerst abzuwarten.