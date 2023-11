GNTM-Star gibt hochschwanger Trennung bekannt – „Unfassbar“

Einst gewann sie bei GNTM den vierten Platz, wurde als Newcomer-Model gefeiert. Doch auch im Leben eines Promis läuft es nicht immer glatt – das musste jetzt auch Aminata Sanogo auf eine ganz bittere Weise feststellen. Die 28-Jährige trennte sich hochschwanger von ihrem Partner!

GNTM-Star Aminata Sanogo freut sich aktuell auf ihr erstes Kind. Schon bald wird ihr Baby das Licht der Welt erblicken. Eine unfassbar aufregende Zeit für jede Frau. Umso schöner ist es dann, wenn man die Schwangerschaft und die Geburt mit dem Kindsvater gemeinsam erleben kann. Doch Aminata muss ab jetzt ohne den Vater ihres Kindes klarkommen.

GNTM-Model verfasst emotionalen Social-Media-Beitrag

Das Model und ihr Freund, dessen Name nicht bekannt ist, gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der ehemalige Schützling von Model-Mama Heidi Klum in einem emotionalen Instagram-Post bekannt.

„Der Anfang meiner Schwangerschaft war emotional unfassbar herausfordernd. Nicht nur durch die Hormone, wie bei den meisten Schwangeren, sondern vor allem durch den Mann mit dem ich das Kind habe. Ich habe überhaupt keinen emotionalen Support bekommen. Im Gegenteil hatten wir eine Auseinandersetzung nach der anderen. Ich hatte unglaubliche Ausraster-Momente. Habe so unglaublich viel geweint, weil ich nicht fassen konnte, dass diese Person, die ich so lange kannte, mich dermaßen enttäuschen konnte“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Fans sprechen Aminata Sanogo Mut zu

„Ich bin absolut nicht die Art Frau, die um einen Vater für mein Kind betteln wird. Dafür weiß ich zu sehr, wer ich bin und wozu ich fähig bin“, schreibt Aminata weiterhin. Und ihre Fans sprechen ihr in diesen schweren Stunden Mut zu: „Du wirst alles sein, was dein Sohn braucht“, schreibt einer ihrer Follower. Bleibt nur zu hoffen, dass Aminata ihrem Kind zuliebe auch weiterhin so stark bleibt.