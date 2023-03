GNTM-Chefin Heidi Klum lässt Brüste tanzen – „Gott wie peinlich“

Wie wichtig der eigene Social-Media-Auftritt für Models ist, machte GNTM-Chefin Heidi Klum in der Vergangenheit bereits des Öfteren deutlich. Fünf, die wissen sollten, wie man sich am besten auf Instagram, Tik Tok und Co. verkauft, sind die „Elevatorboys“.

Die Jungsgruppe konnte sich gerade erst über den Sieg bei den „Kids Choice Awards“ freuen, schon sind die Internet-Stars am Donnerstag (30. März) zu Gast bei Heidi Klum und GNTM. Bevor sie hier allerdings die Kandidatinnen kennenlernen, gehen sie erst einmal mit Modelmama Heidi auf Tuchfühlung.

GNTM-Star Heidi Klum lässt ihre Brüste tanzen

Schaut man sich das Instagram-Video auf dem Kanal der 49-Jährigen an, sieht es ganz danach aus, als bräuchte sie die Unterstützung der Jungs gar nicht. Das Model weiß auch auch so, wie es sich perfekt in Szene setzen muss – beziehungsweise die Brüste ins richtige Licht rückt.

Noch bevor die Elevatorboys ins Bild kommen, lässt Heidi Klum ihre Brüste, die bekanntlich auf die klangvollen Namen ‚Hans und Franz‚ hören, tanzen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Links, recht, links, rechts im Wechsel bewegen sich ihre Brüste zum Takt.

Heidi Klum erntet für Tanz-Auftritt Kritik

Erst als sie mit ihrer kleinen Performance durch ist, kommen Tim Schäcker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown dazu. Sie nehmen die Modelmama in ihre Mitte und liegen ihr zu Füßen.

Zu dem Video schreibt Heidi: „Lass uns lieber schonmal üben, was meine Models diese Woche machen dürfen“ und gibt damit schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge.

Die Tanzeinlage sorgt bei Heidis Fans für geteilte Meinungen. Hier einige der Nachrichten unter ihrem Video:

„Gott wie peinlich! Muddi fühlt sich wie die Henne im Korb und benimmt sich echt, als könnte sie die jungen Hotties noch anmachen“

„Das Brust-Spiel am Anfang ist ja der Hammer“

„Irgendwie ein bisschen peinlich“

„So süß, ich freue mich auf die Show“

„Das ging daneben“

„Wie geil“

Bleibt abzuwarten, wie sich Heidis Mädels machen und ob ihre Auftritte für mehr Begeisterung sorgen.

Prosieben zeigt „Germanys next Topmodel“ donnerstags ab 20.15 Uhr im TV. Die ganze Folge von GNTM gibt’s online als Wiederholung bei Joyn.