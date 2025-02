GNTM-Star lässt die Bombe platzen – „Endlich“

Süße Nachrichten von Fiona Erdmann! Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ist zum dritten Mal Mutter geworden. Auf ihrem Instagram-Account (rund 473.000 Follower) machte die 36-Jährige die freudige Botschaft offiziell.

Im Herbst vergangenen Jahres verkündete Fiona Erdmann ihre Schwangerschaft. Passend zum Valentinstag (14. Februar) machte der GNTM-Star dann auch die Geburt seines Kindes offiziell. Für die Dubai-Auswanderin ein echter Segen, denn: Anfang 2024 erlitt Fiona eine Fehlgeburt.

GNTM-Star ist überglücklich

Umso erfreulicher lesen sich diese Zeilen, welche die frischgebackene Mutter auf ihrem Social-Media-Account teilte: „Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns! Am 12. Februar 2025 um 5.30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3.770 g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen“, heißt es in dem Post. „Wir nehmen uns gerade die Zeit, all die Liebe und Freude in vollen Zügen zu genießen!“

+++Heidi Klum traut bei „GNTM“ ihren Augen kaum – „Noch nie gesehen“+++

Dazu teilte Fiona ein Bild ihres Neugeborenen. Ihrem Baby gibt sie einen sanften Kuss auf den Kopf. Wie der neue Erdenbürger heißt, hat die brünette Schönheit bislang noch nicht verraten.

Ebenfalls interessant für dich: „GNTM“: Heidi stellt irren Wunsch an Kandidatin aus NRW – „Ich kann nicht“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zahlreiche Promi-Kollegen gratulieren dem GNTM-Model

Ihre Fans freuen sich mit dem Model über die Geburt seines Kindes. „Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute und eine wundervolle Kennenlernzeit“, „Alles Liebe für euch. Genießt diese schöne erste Zeit“ und „Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Freude mit dem kleinen Mann“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht nur Fans gratulieren der Mutter zu ihrem frischen Glück. Auch Promi-Kollegen wie Reality-TV-Bekanntheit Jessica Haller, Sängerin Kim Gloss (aktuell selbst schwanger) und Model Fata Hasanovic reihen sich in die Liste der Gratulanten ein. Für Fiona Erdmann beginnt jetzt eine aufregende Zeit als dreifach Mutter.