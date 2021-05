GNTM-Finale: Prosieben sendet DIESE Szene – Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Dieses Finale sorgte für einige Überraschungen! Heidi Klum kürte am Donnerstagabend mit Alex ihre 16. Siegerin bei GNTM (Prosieben). Das Finale fand ohne Publikum statt, die vier Finalistinnen Romina, Soulin, Dasha und Alex konnten nur vor zugeschaltetem Publikum ihre Modelqualitäten unter Beweis stellen. Und viele GNTM-Fans vermuteten längst, wer die Siegerin nur sein kann.

Doch dann kam alles anders. Denn als Heidi Klum Show-Favoritin Soulin auf den dritten Platz verwies, ging im Netz eine hitzige Diskussion los. Kurzum: Den Prosieben-Zuschauern platzte der Kragen.

GNTM: Alex hat gewonnen. Doch vielen Zuschauern schmeckt das gar nicht. Foto: ProSieben / Marc Rehbeck

GNTM-Finale: Prosieben sendet bestimmte Szene – Fans unter Schock

Die 20-Jährige Soulin aus Hamburg räumte seit Beginn der GNTM-Staffel alles ab. Sie bekam das meiste Lob von Heidi und ihren Gastjuroren, sie erhielt die meisten Modeljobs und ihr wurde von den Designern eine große Zukunft vorausgesagt. Für viele Zuschauer stand deshalb schon lange fest: Nur Soulin kann GNTM gewinnen.

GNTM: Soulins Platz empört Zuschauer

Als im Finale dann der Satz von Heidi Klum fiel, der Soulins Traum zerplatzen ließ, konnten ihre Fans auf Twitter nicht mehr an sich halten. Soulin nur Dritte? Es war die Szene bei Prosieben, die viele empören ließ. Die Wut-Kommentare häuften sich:

„Bin immer noch genervt wie beschissen das Finale gestern war. Verstehe nicht wie Soulin nur 3. werden konnte...“

„Soulin war die Beste. Punk.“

„Bin immer noch geschockt wegen Soulin“

„Ich bin halt so traurig das Soulin nicht gewonnen hat & sogar nur dritte geworden ist.. das ist so undankbar wenn man ihre Leistungen über die ganze Show über betrachtet“

„Soulin hätte es gewinnen müssen. Das war nicht der Dank für all die Wochen...“

„Noch mal zur Zusammenfassung: Soulins 3. Platz war das Unerwarteste des ganzen Abends“

„Obwohl Soulin die beste war?! Da ist doch was faul.....“

Immerhin: Dass Transgender-Model Alex gewonnen hat, ist für viele Soulin-Fans ein kleiner Trost. Ihr Sieg geht nun in die Geschichte von GNTM ein. „Hatte auch als Alex Fan fest mit Soulin als Gewinnerin gerechnet, aber in Mathe war ich noch nie gut. Herzlichen Glückwunsch an Alex, ich freu mich sehr für sie und was der Sieg repräsentativ für viele Menschen bedeuten kann.“ (jhe)