GNTM-Finale: Häme fü Heidi Klum – ProSieben geht dazwischen

Bei ProSieben steigt am Donnerstag (15. Juni 2023) das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ (kurz: GNTM). An diesem Abend sucht Heidi Klum die 18. Gewinnerin der beliebten Model-Show. Zur Auswahl stehen: Selma, Nicole, Vivien, Somajia oder Olivia.

Neben den Freunden und der Familie der Finalistinnen sind auch hochkarätige Gäste in den MMC-Studios im Kölner Stadtteil Ossendorf dabei. Doch die Zuschauer haben nur Augen für eine: Heidi Klum und ihr Outfit.

GNTM: Heidis Outfit sorgt für Spott im Netz

Schon als das Finale um Punkt 20.15 Uhr startet, dauert es nicht lange, bis die sozialen Netzwerke vor lauter Kommentaren explodieren. Der Grund: Das Outfit von Heidi Klum ist, sagen wir mal, gewagt. Denn die 50-Jährige trägt einen Hauch von nichts.

Die Mutter von Leni Klum trägt nämlich nur einen schwarzen Body und ein transparentes, bodenlanges Kleid. Das Highlight für viele Zuschauer: Die unzähligen Sticker, die aufgenäht sind. Die Kommentare auf Twitter erreichen sogar den Sender ProSieben, der prompt dazwischen geht.

ProSieben geht dazwischen

Die Fan-Reaktinen sprechen jedenfalls Bände:

„Ich verstehe Heidis Kleid nicht.“

„Heidi Klums Outfit sieht aus als seien ganz viele Pokemon Arena Orden drauf genäht!“

„Falls ihr euch fragt: Jep, das Kleid hat Tom in der KITA für Heidi gebastelt.“

„Was hat Heidi da an?“

„Was hat Heidi denn da bitte an? Badeanzug mit Fliegengitter, verziert mit Stickern?“

„Von wem wurde die Heidi eingekleidet, verlange sofort die Modepolizei!“

„Heidi sieht aus wie mein Stickerbuch der 3. Klasse.“

„Heidi hat einfach mehr Orden gesammelt als Ash Ketchum.“

Das möchte der Sender ProSieben anscheinend nicht tolerieren und nimmt das Supermodel in Schutz. Auf Twitter heißt es: „Spielt das Alter eine Rolle? Oder dürfen wir Heidi zugestehen, dass sie so ist und lebt, wie sie glücklich macht?“ Da muss sich wohl jeder sein eigenes Bild von machen. Bei all den Diskussionen ging beinahe unter, wer das große Finale denn eigentlich gewonnen hat. Überraschenderweise wurde es nicht Top-Favoritin Selma. Schlussendlich setzte sich nämlich Vivien bei Heidi Klums Modelshow durch.