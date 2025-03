„GNTM“: Heiße Szenen! Bill und Tom Kaulitz können ihren Blick nicht abwenden

Die aktuelle Staffel „GNTM“ ist in voller Fahrt – von den rund 100 männlichen und weiblichen Kandidaten, die Model-Mama Heidi Klum beim Casting in München auserkoren hatte, sind nicht mehr allzu viele übrig geblieben.

16 weibliche Kandidaten sind noch im Rennen – bei den Männern haben sich bisher 19 durchgeschlagen. Vor allem einer beeindruckt beim kommenden Entscheidungs-Walk – Bill und Tom Kaulitz können ihren Blick jedenfalls kaum abwenden!

„GNTM“-Models: Ein wahrer Blickfang

Für den Walk lässt sich Klum am Mittwoch (19.03.) mal wieder etwas ganz Außergewöhnliches einfallen, nämlich nackte Haut! Die männlichen Kandidaten legen also lediglich in Unterhose gekleidet ihren finalen Walk hin – besonders tricky: Der Catwalk befindet sich im Wasser.

Die beiden Gast-Juroren Bill und Kaulitz sind von dem Anblick hin und weg – und das nicht, weil jemand bei der rutschigen Angelegenheit den Halt verliert. Schuld ist Kandidat Kevin (24, aus Wetzlar). „Er sieht aus wie eine Puppe, keine Pore!“ bricht es völlig begeistert aus Toms Mund. Und auch Bill kommt nicht aus dem Staunen heraus. Welches Beauty-Geheimnis steckt wohl dahinter?

„GNTM“: SO geht Porzellan-Haut

Zum Glück packt Kevin sofort aus: Er trinkt viel Wasser und schmiert seinen Körper mit Aloe vera ein. „Er sieht aus wie Porzellan“, staunt Bill Kaulitz währenddessen immer noch. Bei der ganzen Begeisterung muss Model-Mama Heidi die beiden Juroren erstmal wieder an die wichtigen Dinge erinnern: „Wie bewertet ihr denn den Walk?“

Heidi Klum zieht von diesem Szenario auf jeden Fall ein Fazit. „Ich sehe schon, wie Tom sich jetzt nach jeder Dusche mit Aloe vera einreibt“, heißt es auf ihrem Instagram-Kanal. Ob Bill sich den Beauty-Tipp wohl auch zu Herzen nehmen wird?