„GNTM“: Nach Eklat um Fotograf – jetzt spricht Ex-Kandidatin Klartext

Dass es bei „Germany’s next Topmodel“ („GNTM“) mitunter ruppig zugeht, ist nichts Neues. Fotografen wie Rankin oder Yu Tsai sind für ihre knallharten Ansagen bekannt und versetzen die Models regelmäßig in Angst und Schrecken. In der aktuellen Folge (13. März) sorgte Yu Tsai mit seinen Sprüchen jedoch für besonders viel Wirbel.

Damit rief er sogar Ex-Kandidatin Gerda Lewis auf den Plan!

„GNTM“-Model rechnet ab

Beim Setcard-Shooting mussten die Models in der aktuellen „GNTM“-Folge alles geben. Doch als Lulu als Erste vor der Kamera stand, hagelte es von Yu Tsai direkt harsche Kritik: „Es sieht aus, als würdest du gerade kacken. Es ist ein ‚Auf-der-Toilette‘-Foto!“ Die Kandidatin war sichtlich schockiert: „Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, aber das war respektlos!“

Diese Szene ließ auch Gerda Lewis nicht kalt. Die Influencerin, die 2018 selbst bei „GNTM“ dabei war, meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort: „Ich fühle die Mädels so sehr! Ich bin ja damals wegen dieses Fotografen rausgeflogen.“ Offenbar sitzt der Frust noch tief, denn Gerda rechnete gnadenlos mit Yu Tsai ab.

„GNTM“-Model: Der Frust sitzt tief

So nimmt Gerda Lewis kein Blatt vor den Mund: „Ich sag euch, der hat seine Lieblinge. Wenn er dich von Sekunde eins nicht fühlt, dann kannst du dich auf den Kopf stellen – er wird es nicht fühlen!“

Besonders seine angebliche Empathielosigkeit stößt ihr bitter auf: „Ich habe das Gefühl, dass er nur zu denen nett ist, die er mag. Zu allen anderen ist er einfach gemein.“ Für Gerda steht fest: Yu Tsai spielt seine Rolle bewusst, um seinem Ruf als knallharter Fotograf gerecht zu werden. „Ich hab auch das Gefühl, der will das verkörpern, weil er dafür halt bekannt ist. Das sagt er ja auch.“

Auch Jahre später hat Gerda offenbar nicht mit ihm abgeschlossen: „Ich habe bis heute eine große Abneigung gegen ihn.“ Ob das „GNTM“-Team nach diesen Aussagen über seine Besetzung nachdenkt? Fraglich. Sicher ist nur: Die Diskussion um Yu Tsais Umgangston ist wieder in vollem Gange!