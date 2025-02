GNTM-Star mit trauriger Beichte – „Man ist dann doch sehr eingeschränkt“

Auf Instagram meldet sich eine ehemalige GNTM-Kandidatin zu Wort. Ihren Followern berichtet sie von ihrer Krankheit, die sie beizeiten ganz schön von den Füßen haut.

GNTM-Star mit trauriger Beichte

Seit Anna Adamyan (früher Anna Wilken) in der 9. Staffel von Germays Next Topmodel im Jahr 2014 teilnahm, lässt die 28-Jährige ihre Fans auf der Social-Media-Plattform Instagram an ihrem Leben teilhaben. Sowohl an den Höhen, als auch an den Tiefen. Und von letzteren hat das Model in den letzten Jahren so einige durchleben müssen.

Anna Adamyan leidet nämlich unter Endometriose, einer chronischen Krankheit, bei der gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Das führt zu Entzündungen, Verwachsungen und möglichen Fruchtbarkeitsproblemen und ist für betroffene Frauen oft mit schlimmen Schmerzen verbunden. Auf ihren Social-Media-Kanälen klärt Anna über die Krankheit auf, beantwortet Fragen und setzt sich mit dem Thema auseinander.

„Alles tut weh“

In einer Frage-Runde auf Instagram verrät der GNTM-Star jetzt, wie sich die Endometriose-Erkrankung bei ihr äußert. Und ihre Schilderungen sind nichts für schwache Nerven! „Fühle mich dann, als würde ich Seine in mir haben. Alles tut weg“, schreibt sie in einem Story-Post.

Neben den Schmerzen habe Anna bei Endometriose-Anfällen noch mit weiteren Symptomen zu kämpfen: Durchfall, Krämpfe und seit ihrer Schwangerschaft mit extremer Übelkeit, die sie lähme, schreibt sie weiter. Das gehe dann für mehrere Stunden so. Am meisten nerven den GNTM-Star ihre Symptome beim Stillen, teilt sie mit ihren Followern. „Man ist da dann doch eingeschränkt“, schreibt Anna. An Medikamenten nehme sie natürlich nur, was in der Stillzeit erlaubt ist.