GNTM: Irre Szenen auf dem Laufsteg – „Ist das echt?“

Nachdem vergangenen Donnerstag (13. Februar) die weiblichen Models über den Laufsteg von GNTM gelaufen sind, sind nun die Männer an der Reihe. Zahlreiche Kandidaten sind angereist, um sich den Traum von einer Modelkarriere zu erfüllen.

Am Mittwochabend (19. Februar) wirft Heidi Klum gemeinsam mit Supermodel Naomi Campbell einen Blick auf die Auswahl der Kandidaten. Einer der Männer hinterlässt bei den beiden einen bleibenden Eindruck. Plötzlich wird es auf dem Laufsteg ganz schön laut.

GNTM: Kandidat zieht alle Blicke auf sich

Die Kandidaten laufen wie auch in der ersten Folge in kleineren Gruppen vor Heidi Klum und Naomi Campbell. Dabei gilt es aus der Masse herauszustechen und seine Konkurrenten in den Schatten zu stellen. Kandidat Felix schafft das bereits nach wenigen Sekunden auf dem Laufsteg.

Zumindest, wenn es um die Haare geht. Felix fällt mit seiner neon pinken Haarpracht und dem gleich gefärbten Bart auf. „Hängst du an deinen pinken Haaren und deinem pinken Bart?“, möchte die GNTM-Chefin von dem jungen Mann wissen. Während dieser antwortet, rutscht ihm immer wieder ein Kichern raus – damit sorgt er für einen lustigen Moment auf dem Catwalk.

„Ist das echt?“

Die Lache des Kandidaten ist so außergewöhnlich, dass Heidi Klum sofort loskichert. „Ich erinnere mich, als ich dein Video geguckt habe, musste ich immer mit lachen. Du hast so eine süße Lache“, ruft die Modelmama.

Und auch Naomi Campbell ist sichtlich angetan von dem Klang der Lache. „Ist das echt, Felix?“, fragt das amerikanische Supermodel und hält sich kurzerhand ein Stück Papier vor ihr Gesicht. Diesen Moment wird sie so schnell nicht mehr vergessen.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.