GNTM: Erste Details offiziell – DAS erwartet die Zuschauer 2024

Die 19. Staffel der beliebten Castingshow GNTM steht bereits in den Startlöchern. Die Fans erwartet 2024 etwas, was es so noch nie gab: Neben den weiblichen Models werden auch zum ersten Mal in der Geschichte der ProSieben-Sendung Männer gecastet. Wie das aussehen kann, zeigt Heidi Klum neulich mit einem ersten Teaser auf ihrem Instagramkanal.

In dem kurzen Video, welches Heidi Klum auf Instagram veröffentlicht, sieht man einige der vermeintlichen Kandidaten. Gesichter sieht man allerdings nicht in dem Clip. Dadurch dass die Menschen im Halbschatten stehen und das Ganze auch noch in schwarz-weiß aufgenommen wurde, bleiben die Menschen unerkannt. Doch anhand des Trailers wird klar: GNTM hat sich das Thema Diversität wieder ganz groß auf die Fahne geschrieben.

Und es gibt eine weitere Überraschung für die Fans der Castingshow. 2024 kommt der Titelsong augenscheinlich wieder von keiner Geringeren als Heidi Klum persönlich. In der Vergangenheit hat ihr Lied mit Snoop Dogg namens „Chai Tea with Heidi“ die 17. Staffel geprägt. Nun scheint ein weiteres Feature zu folgen – mit Star DJ Tiësto. In dem Trailer ist die Melodie des 80er-Hits „Sunglasses At Night“ zu hören. Bleibt abzuwarten, ob die beiden das Lied covern. Die Fans können es jedenfalls kaum erwarten.

GNTM: Fans können es kaum erwarten

Der erste Trailer steigert die Vorfreude der GNTM-Fans um ein Vielfaches. In den Kommentaren feiern sie den ersten kleinen Einblick in die neue Staffel und sind vor allem gespannt darauf, wie es mit den männlichen Kandidaten ablaufen wird. „Geil. Freue mich auf den Song und auf eine geile Staffel“, schreibt ein User beispielsweise.

GNTM geht ab dem 15. Februar 2024 bei ProSieben an den Start und ist parallel auch in der Mediathek bei Joyn zu sehen.