Sie erreichte das, wovon Tausende junge Frauen hierzulande träumen: Sarah Posch war im Jahr 2020 im Cast von GNTM mit dabei. Und sogar sehr erfolgreich – die gebürtige Österreicherin belegte damals den zweiten Platz in der ProSieben-Sendung. Mittlerweile sind ein paar Jahre ins Land gegangen und die nächste Staffel steht in den Startlöchern.

Und die wird es in sich haben: GNTM-Chefin Heidi Klum verkündete vor Kurzem nämlich, dass 2024 auch Männer in der Castingshow mitmachen dürfen. Eine absolute Sensation! Bei einem Charity-Event in Köln spricht Sarah Posch nun offen mit unserer Redaktion darüber, was sie von dieser Neuerung hält.

GNTM-Star Sarah Posch hat deutliche Meinung

Die Ex-GNTM-Teilnehmerin ist mittlerweile als erfolgreiche Influencerin unterwegs. Ihre stolzen 370.000 Followern auf Instagram hält sie auch noch nach ihrer Teilnahme in der Sendung auf Trab. Doch wie steht die 24-Jährige heute eigentlich zu dem Format, das sie berühmt gemacht hat?

„Ich fand es ganz cool zu realisieren, dass man selber im TV zu sehen ist“, erzählt sie. Von der neuen Regel, dass in der kommenden Staffel auch Männer dabei sein werden, hält die Influencerin ebenfalls einiges. „Ich finde es cool, dass auch mal Männer dabei sind und sich beweisen können. Es bringt mal wieder einen neuen und frischen Wind. Ich glaube, das wird ganz cool und sein und ich werde dieses Jahr auch wieder gucken“, verrät sie im Gespräch mit uns. Und das war noch nicht alles.

GNTM-Star Sarah Posch spricht von neuem TV-Format

Es ist keine Seltenheit, dass ehemalige GNTM-Kandidatinnen nach ihrer Teilnahme auch in andere Formate gehen. Denken wir da an eine Rebecca Mir oder Gerda Lewis. Und auch Sarah Posch kann sich vorstellen, nochmal im Fernsehen zu sein – und sie weiß auch ganz genau wo.

„Ich habe schon Lust auf eine Sendung und ich wüsste auch ganz genau welche: Bei Let’s Dance! Vor allem, weil wir bei GNTM schon tanzen mussten und auch Massimo da war. Da konnten wir uns schon ein bisschen reinfühlen. Ich hatte zwar ein bisschen zu kämpfen, aber jetzt wär ich schon mehr bereit dafür“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. Wer weiß? Vielleicht wird ihr Traum ja wahr.