„Gladiator 2“: Erste Szenen enthüllt – Zuschauer staunen Bauklötze

Kaum ein Film wird im Kino-Jahr 2024 derart heiß erwartet wie die Blockbuster-Fortsetzung „Gladiator 2“!

24 Jahre nach seinem Mega-Erfolg „Gladiator“ (2000) kehrt Kult-Regisseur Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“) zurück ins antike Rom. Noch werden viele Details zur Fortsetzung geheim gehalten. Doch bei der Film-Fachmesse „CinemaCon“ in Las Vegas (USA) hat Scott nun einen ersten Einblick in „Gladiator 2“ präsentiert – und erstmals öffentlich die ersten Szenen des Films gezeigt.

+++ „Godzilla x Kong“: Bittere Enttäuschung – kurz nach Kinostart steht es fest +++

„Gladiator 2“: Erste Szenen enthüllt

Der Erfolg von „Gladiator“ im Jahr 2000 war enorm: Rund 465 Millionen US-Dollar spielte der Film ein, wurde für zwölf Oscars nominiert und gewann fünf davon – unter anderem als Bester Film und für Russell Crowe als Bester Hauptdarsteller. Bis heute zählt das Gladiatoren-Epos für viele Kinoliebhaber zu den besten Filmen aller Zeiten.

Eine Fortsetzung stand lange gar nicht erst zur Diskussion. Die Geschichte von Russell Crowes Charakter Maximus war mit dessen ehrenhaften Tod schließlich auserzählt. Doch das hielt Hollywood nicht davon ab, einen zweiten Teil zu entwickeln. Und offenbar konnte man mit dem neuen Konzept auch Ridley Scott dafür begeistern, sich erneut auf den Regiestuhl zu setzen.

Paul Mescal übernimmt die Hauptrolle in „Gladiator 2“ Foto: IMAGO/FAMOUS

Newcomer Paul Mescal (28, Oscar-nominiert für „Aftersun“) übernimmt die Hauptrolle in „Gladiator 2“. Der Ire verkörpert Lucius, den Neffen von Commodus, dem fiesen Tyrannen aus dem ersten Teil. An seiner Seite tummeln sich hochkarätige Namen wie Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nelson und Joseph Quinn.

Viele Filmjournalisten und Fans waren zur „CinemaCon“ nach Las Vegas gereist – in der Hoffnung, einen ersten Einblick in „Gladiator 2“ zu erhalten. Was sie zu sehen bekamen, klingt bereits mehr als spektakulär!

Irre Arena-Kämpfe in „Gladiator 2“

Sieben Monate sind es noch bis zum geplanten Kinostart von „Gladiator 2“ – doch schon jetzt hat Ridley Scott auf der „CinemaCon“ die ersten Szenen seines kommenden Blockbusters gezeigt.

Anwesende berichten von epischen Kampfszenen in der Gladiatoren-Arena. Von blutrünstigen Affen und einem Rhinozeros ist die Rede – und angeblich wird das Kolosseum in Rom in einer Szene sogar mit Wasser gefüllt, sodass Schiffe darin herumfahren können! Damit würde die Fortsetzung in Sachen Spektakel sogar noch eine Schippe auf den ersten Teil drauflegen!

Natürlich waren die Szenen noch nicht komplett fertig – der Feinschliff bei Effekten, Musik und Sound ist noch nicht abgeschlossen. Aber für einen groben ersten Eindruck reichte es schon.

Man darf gespannt sein, wie „Gladiator 2“ ab dem 2. November 2024 auf der großen Kinoleinwand aussehen wird.

(mit dpa)