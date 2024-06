Giovanni Zarrella Konzert in Berlin: Plötzlich setzen sich die Securitys in Bewegung

Mit seiner charmanten Art verzaubert Giovanni Zarrella Jung und Alt, mit Songs wie „Sempre Sempre“ und „Danza“ bringt er Musikfans zum Tanzen. Erste Erfolge feierte er als Mitglied der Band Bro’Sis, mittlerweile hat der Sänger seine eigene Show im ZDF.

Bei einem Konzert in Berlin spielte Giovanni Zarrella nun seinen neusten Hit namens „Fantastico“. Was dann geschah, konnte der Musiker selber kaum fassen.

Giovanni Zarrella: Gute Laune ist ansteckend

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 399.000 Menschen folgen, teilte Giovanni Zarrella nun ein Video, das bei seinem Konzert in Berlin am 13. Juni entstanden ist. Vor einer Masse an Menschen performte der Musiker seinen neusten Hit „Fantastico“. Der neue Song wurde bereits im Vorfeld von seinen Fans gut aufgenommen, auf Tiktok tanzten die Nutzer freudig zu den Klängen des Sommerhits.

Als Giovanni Zarrella diesen neuen Hit dann auf der Open-Air-Bühne zum Besten gibt, passiert etwas, womit selbst der Sänger nicht gerechnet hätte. Zarrella bemerkt, dass selbst die Ordnungskräfte vor der Bühne anfangen zu den Klängen des Songs zu tanzen. Der 46-Jährige zögert keine Sekunde, verlässt die Bühne und steuert schnurstracks auf die Damen in den gelben Westen zu. Das Video zeigt, wie der „The Voice„-Star die Hand der einen Ordnungskraft nimmt und mit ihr zu seinem neuen Hit tanzt.

Auch die Fans sind begeistert von der spontanen Tanzeinlage ihres Idols. Die Stimmung beim Open-Air-Konzert des Musikers könnte kaum besser sein.

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Fans von Giovanni Zarrella freuen sich über das Video vom Berlin-Konzert des Musikers. Unter dem Instagram-Beitrag finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Die Follower des Ehemanns von Jana Ina Zarrella schreiben:

„Bei deiner Musik kann man nur mittanzen!“

„Oh yes! Du hast so abgeliefert! Ich war dabei und es war ein Abend voller fantastischer Momente.“

„Es war Fantastico. Und die Ordnerin ist auch in den oberen Reihen an uns vorbeigetanzt, sie war mega gut drauf!“

„Danke für dieses wunderschönen Abend. Er wird unvergessen und für immer im Herzen bleiben. Es hat so Spaß gemacht mit dir zu feiern.“

„Na bei deiner Musik kann man ja auch nicht lange still stehen.“

Die Fans des Sängers scheinen seine Liveauftritte in vollen Zügen zu genießen.

Mit seiner Open-Air-Tour „Eine italienische Sommernacht“ tourt Giovanni Zarrella noch bis Ende August durch Deutschland. Für den ein oder anderen besonderen Moment wird der Sänger sicherlich auch bei den kommenden Konzerten sorgen.