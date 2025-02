„Giovanni Zarrella Show“: Kurz nach der Ausstrahlung herrscht traurige Gewissheit

Eine Show ganz im Zeichen der Liebe: Am Samstagabend (15. Februar) wurde bei der „Giovanni Zarrella Show“ der Valentinstag nachgefeiert. Doch nach Feiern war den Verantwortlichen beim ZDF kurz nach der Ausstrahlung wohl eher weniger zumute…

Diese Gästeliste konnte sich mehr als sehen lassen: In der „Giovanni Zarrella Show“ hatten unter anderem Stars wie Andreas Gabalier, Marianne Rosenberg, Melissa Naschenweng und Roland Kaiser ihren großen Auftritt. Große Namen, die jede Menge Zuschauer vor die Mattscheibe gezogen haben dürften – oder etwa doch nicht? Kurz nach der Show hat der Sender die traurige Gewissheit.

+++Giovanni Zarrella erhält kurz vor Show Hiobsbotschaft – doch am Ende bleibt kein Auge trocken+++

„Giovanni Zarrella Show“ zieht in Sachen Quote den Kürzeren

Die „Giovanni Zarrella Show“ strauchelt! Mit einem Marktanteil von gerade einmal 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Schlager-Show das eindeutige Nachsehen, wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet. Insgesamt schalteten genau drei Millionen Zuschauer ein. Das macht ein paar weniger als zuletzt im November! Der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent.

Ebenfalls interessant für dich: „Giovanni Zarrella Show“: Plötzlich geht’s dem Publikum an den Kragen – DAMIT hätte niemand gerechnet

An die Quoten der parallel ausgestrahlten ARD-Serie „Spuren“ kam die „Giovanni Zarrella Show“ einfach nicht heran. Dazu liefen mit „Chefsache ESC“ und „Schlag den Star“ zwei starke Samstagabend-Shows bei RTL beziehungsweise ProSieben.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Rührender Moment bei der „Giovanni Zarrella Show“

Auch, wenn die Quote der „Giovanni Zarrella Show“ zu Wünschen übrigließ, gab es doch zahlreiche Glanz-Momente in der Show. Unter anderem kam es zu einem romantischen Heiratsantrag – und das mitten auf der Bühne! „Das können wir nicht so oft machen. Das macht mich fertig sowas“, lauteten Giovanni Zarrella Worte nach dem rührenden Antrag. Mehr Details zu der Szene liest du in diesem Artikel>>>