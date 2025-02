Giovanni Zarrella: Rührende Liebeserklärung von seiner Jana Ina – „My forever Valentine“

Am Samstagabend (15. Februar) war es endlich so weit und die große „Giovanni Zarrella Show“ ging in die nächste Runde. Der Musiker begrüßte Schlagergrößen wie Roland Kaiser, Marianne Rosenberg und Ross Antony auf der Bühne und brachte getreu dem Motto „All you need is love“ garantiert das ein oder andere Herz zum Schmelzen.

Auch privat hat der Entertainer sein ganz großes Glück längst gefunden. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist der Musiker mit seiner Jana Ina liiert, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Auch nach so vielen Jahren wirkt das Ehepaar frisch verliebt. Auf ihrem Instagram-Profil widmet das Model ihrem Liebsten nun einen emotionalen Post.

Giovanni Zarrella hat sein Glück gefunden

Bei jedem öffentlichen Auftritt strahlen sie in die Kameras und sorgen bei den Zuschauern und Fans für gute Laune. Jana Ina und Giovanni Zarrella sind ein wahres Traumpaar und zeigen sich ihre Liebe auch nach all den Jahren jeden Tag aufs Neue. Auch der „Tag der Liebe“ scheint für die Turteltauben einen Grund zum Feiern darzustellen.

Passend zum Valentinstag teilte Jana Ina nun einen emotionalen Instagram-Beitrag, der ihrem Giovanni sicherlich das ein oder andere Tränchen ins Auge gezaubert hat. Acht Fotos postet die Moderatorin, um ihre Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Das erste Bild zeigt die Promis in einer glamourösen Abendgarderobe, selbstbewusst strahlen die beiden in die Kamera.

Die anderen Fotos sind private Schnappschüsse von verschiedenen Reisen der Fernsehstars. Dick eingemummelt posieren Jana Ina und Giovanni Zarrella auf der Brooklyn Bridge, vor dem Kolosseum in Rom neckt der Schlagerstar seine Angebetete für das Bild. Auch ein Foto mit einem ihrer Hunde und romantische Fotos vor dem Weihnachtsbaum der Familie dürfen keinesfalls fehlen. „Ich würde mich immer und immer wieder für dich entscheiden. My forever Valentine“, schreibt das Model unter die Bilder.

Auch die Fans des Paares können die Liebe zwischen den beiden regelrecht durch den Bildschirm spüren. Ein Follower kommentiert den Liebespost mit den Worten „Ihr seid so ein hübsches Paar und ihr zeigt der Welt, dass es doch noch die Liebe fürs Leben gibt“ und ein weiterer Fan schreibt „Wenn die innere Schönheit die Außenwelt erstrahlen lässt. Zauberhaftes Paar!“ Über diese liebevollen Worte freuen sich die Fernsehstars garantiert.

Auch bei der spektakulären „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend saß Jana Ina im Publikum. Das Model scheint ihren Liebsten bei jedem seiner Projekte bedingungslos zu unterstützen.