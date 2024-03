„Ghostbusters: Frozen Empire“ neu im Kino: Geht der Reihe endgültig die Luft aus?

If there’s something strange in your neighborhood – who you gonna call? Seit 40 Jahren ist die Antwort darauf: „Ghostbusters“!

Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Harold Ramis (†2014) nahmen es in zwei Filmen (1984, 1989) mit allerlei fiesen Geistern auf. Das Ergebnis: Filmgeschichte! Die „Ghostbusters“ sind bis heute absoluter Kult, den Titelsong kennt jeder.

Der Versuch eines Reboots mit einer weiblichen „Ghostbusters“-Truppe floppte 2016 an den Kinokassen. Doch Sony gab nicht auf – und startete 2021 einen neuen Anlauf: „Ghostbusters: Legacy“, in dem die Nachfahren von Geisterjäger Egon Spengler (Harold Ramis) das „Ghostbusters“-Erbe antreten. Das neue Team aus Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard und McKenna Grace kam gut an – weswegen jetzt die Fortsetzung „Ghostbusters: Frozen Empire“ neu im Kino erscheint.

„Ghostbusters: Frozen Empire“: Wie gut ist das neue Geisterjäger-Abenteuer?

„Ghostbusters: Legacy“ war 2021 – auch wegen der Corona-Pandemie – kein Mega-Hit an den Kinokassen. Umso erstaunlicher ist es, dass Sony nun für „Frozen Empire“ satte 100 Millionen Dollar in die Hand nimmt. Und das sieht man auch.

Es gibt mehr Geister, mehr Spezialeffekte, mehr Actionszenen. Und natürlich sind die Altstars um Bill Murray & Co. erneut in Nebenrollen zu sehen. In „Frozen Empire“ müssen es die Ghostbusters mit einer mächtigen, uralten Kreatur aufnehmen, die mit ihrer tödlichen Eismagie die gesamte Welt unterjochen will.

Ein bisschen Grusel, eine ordentliche Prise Humor – also alles in allem ein übernatürliches Spektakel für Groß und Klein?

Unser Redakteur Aaron Tanzmann hat sich „Ghostbusters: Frozen Empire“ angeschaut. Im Video oben erfahrt ihr, ob sich das neue Geisterjäger-Abenteuer im Kino lohnt.

„Ghostbusters: Frozen Empire“ startete am 21. März 2024 in den deutschen Kinos. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und dauert 115 Minuten.

Das Video entstand mit freundlicher Unterstützung von CinemaxX. Unsere Videos produzieren wir im CinemaxX Essen – für den Inhalt sind allein wir, die FUNKE Mediengruppe, verantwortlich.