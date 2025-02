Gene Hackman: Nach mysteriösem Tod – Tochter äußert Verdacht

Die Filmwelt steht unter Schock. Die Schauspiellegende Gene Hackman wurde im Alter von 95 Jahren zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa (63) tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Auch der gemeinsame Hund ist verstorben. Ein dunkles Kapitel für Hollywood, das viele Fragen aufwirft.

Die Todesursache ist bisher unklar. County Sheriff Adan Mendoza schließt gegenüber der Zeitung „Santa Fe New Mexican“ ein Verbrechen aus. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es also nicht. Nun hat Elizabeth Jean Hackman (62), die Tochter des Paares, gegenüber einem US-amerikanischen Nachrichtenportal eine mögliche Erklärung geliefert.

Gene Hackman: Hollywood in Trauer

Dabei könnte eine Kohlenmonoxidvergiftung für den tragischen Tod verantwortlich sein, so Elizabeth gegenüber „TMZ“. Der örtliche Gasversorger hat bereits seine Unterstützung bei den Ermittlungen zugesichert. Doch wie konnte es so weit kommen? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel, denn Hackman und Arakawa wurden in unterschiedlichen Schlafzimmern gefunden – ein Szenario, das viele Spekulationen zulässt.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die beiden schon seit einiger Zeit tot waren, bevor man sie fand. Doch konkrete Details bleiben bis jetzt aus. Der Verdacht der Kohlenmonoxidvergiftung lässt jedoch die Alarmglocken läuten und könnte der Schlüssel zur Aufklärung dieses tragischen Vorfalls sein.

Die Welt verliert mit Gene Hackman nicht nur einen herausragenden Schauspieler, sondern auch eine Ikone der Filmgeschichte. Seine Rollen in „French Connection“, „Superman“ oder „Erbarmungslos“ bleiben unvergessen.