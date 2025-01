Die Geissens: Zuschauer finden DIESE Szene „unverschämt“

Es war mal wieder Montagabend (13. Januar) , als die Geissens mit ihrer 23. Staffel die Bildschirme zum Glühen brachten. Luxus, Glamour und jetzt auch ein kleiner Kleiderkrieg auf der Yacht! Das Objekt der Kritik? Carmen Geiss, die sich von ihrer Familie wegen eines vermeintlichen „Oma-Outfits“ einiges anhören musste.

In den sonnigen Arabischen Emiraten, wo die Geissens zwischen Monaco und anderen Hotspots ein neues Zuhause gefunden haben, kam es zum modischen Eklat. Auf der Yacht, dem schwimmenden Palast der Familie, nahm Robert Geiss kein Blatt vor den Mund: „Ich glaube, du musst dich nochmal umziehen.“ Auch die Töchter nicken. „Das mag ich überhaupt nicht“, gibt Shania ihrem Vater recht.

Stil-Drama bei den Geissens

Und weil es später noch zur Formel 1 geht, hakte Robert ungläubig nach: „Und du willst so bleiben, wie du bist?“ Carmen ließ sich nicht beirren. „Businessoutfit“, erklärte sie selbstbewusst. Und was sagen die Zuschauer?

Das Internet zeigt sich erbost über die Kritik an die quirlige TV-Blondine. „Alle gegen Carmen, das ist unfair. Sie ist doch hübsch angezogen“, empört sich ein Fan unter einem Instagram-Beitrag.

+++ Auch spannend: Die Geissens: Luxus-Yacht-Party – Carmen geht ins Risiko +++

„Carmen sieht super aus. Was wollen die anderen denn noch“, fragt sich ein weiterer User. Ein anderer erwidert spitz: „Geld kann halt kein Benehmen, keine Klasse und keinen Stil kaufen. Wie die mit ihrer Ehefrau und Mutter umgehen, ist unverschämt.“

Die Diskussion nimmt Fahrt auf, und die Zuschauer stellen Robert und die Mädels selbst in Frage. „Das sagt der Robert, der in Jogginghose rumlümmelt“, spottet ein User. Ein anderer ergänzt: „Von den vier Personen ist Carmen am besten angezogen. Die drei Kritiker sollen sich mal besser umziehen, lümmeln mit Joggingsachen da rum.“

RTL2 zeigt neue Folgen von „Die Geissens“ immer montags um 20.15 Uhr. Im Anschluss sind alle Episoden auch in der RTL+ Mediathek verfügbar.