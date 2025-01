Die Geissens: Luxus-Yacht-Party – Carmen geht ins Risiko

Am Montagabend um 20.15 Uhr bereichert für RTL Zwei-Zuschauer ein echtes Highlight das Abendprogramm. So werden die dritte und vierte Folge der 23. Staffel der Kult-Soap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ ausgestrahlt.

Die dritte Folge hat es dabei in sich: Auf Selfmade-Millionär Robert Geiss lastet eine große Verantwortung. Er organisiert eine große Yachtparty in Abu Dhabi, bei der Formel 1-Stars und Tennis-Ikone Alexander Zverev anwesend sind. Flattern dabei sogar der renommierten TV-Persönlichkeit die Nerven?

Die Geissens: Alexander Zverev und Robert Geiss sind ein eingespieltes Team

Ganz im Gegenteil! Alexander, genannt Sascha, Zverev ist für Robert Geiss kein unbekanntes Gesicht. Er wohnt auch in Monaco und hat von Anfang einen sehr guten Draht zum TV-Millionär aufbauen können. Zwischen den beiden stimmt die Chemie einfach. Somit kommt es immer wieder zu unterhaltsamen Gesprächen mit Lachmomenten.

Dies lässt sich auch auf der Yachtparty erkennen. Beide Stars feiern die ganze Nacht ausgelassen zusammen. Dabei wird Alexander Zverev noch Zeuge von einer geplanten Aktion. Was ist nur passiert?

Die Geissens: Carmen zieht alle in ihren Bann

Im Fokus dabei steht Carmen Geiss: Die Kult-Blondine hat sich nämlich etwas ganz spezielles einfallen lassen und will mit einem überraschenden Auftritt überzeugen. Ein Risiko? Vielleicht! Aber Carmen ist eine echte Rampensau. Rasch greift sie zum Mikrofon und beginnt die Tanzfläche zu rocken. Es ertönt ihr Song „Jet Set“ und nun kann Carmen keiner mehr aufhalten.

Zielsicher bringt sie die Menge zum Beben. Dabei hat sie am Ende noch eine ganz spezielle Botschaft vorbereitet. So macht sie Robert vor allen versammelten Gästen eine unvergessliche Liebesbotschaft: „I love you, I love you, I love you! You are the greatest man of the world!“ Anschließend ist Robert hin und weg und kann seine Freude kaum kontrollieren.

Und wie sieht es bei ihren Töchtern Shania und Davina aus? Haben sie in Abu Dhabi Typen gedatet? Eins darf man verraten: Beide haben Augen für zwei Formel 1-Stars. Dabei soll sogar eine schon mit einem Profi auf intime Tuchfühlung gegangen sein. Alle weiteren Infos und kuriosen Momente sind am Montagabend (13. Januar 2025) um 20.15 Uhr bei RTL Zwei zu sehen. Als zusätzliche Überraschung wartet auf die Fans die vierte Folge direkt im Anschluss an die dritte Episode.