Die Geissens: Offene Worte über Eheprobleme – „Weil er ohne mich nicht lebensfähig ist“

Sie sind eines der bekanntesten Paare des Reality-Fernsehens und leben ein Leben in Saus und Braus. Die Geissens feierten als Unternehmer große Erfolge und begeistern mit ihrer RTL2-Serie Millionen von Fernsehzuschauern. Seit dreißig Jahren sind Carmen und Robert bereits verheiratet, ihre Töchter Shania und Davina machten ihr Glück perfekt.

Mittlerweile ist sind beide 60 Jahre alt. Kürzer treten möchte das Luxus-Paar jedoch noch nicht, seit dem 6. Januar werden neue Folgen ihrer Dokuserie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ausgestrahlt. In einem Interview spricht das Ehepaar nun jedoch überraschend ehrlich über ihre Eheprobleme.

Die Geissens nehmen kein Blatt vor den Mund

Seit mittlerweile dreizehn Jahren können Fans der Dokuserie „Die Geissens“ die glamouröse Familie in ihrem Alltag begleiten. Robert Geiss empfindet die Dreharbeiten als angenehm und berichtet im „Gala“-Interview: „Wir haben uns mittlerweile an die Kameras und die Kameraleute gewöhnt.“ (…) Wir sind immer mit ihnen zusammen und sie gehören praktisch schon zur Familie.“ Die Filmcrew ist für das Luxus-Paar also mittlerweile wie ein Teil der Familie.

Carmen berichtet außerdem, dass sie nicht oft mit Freunden ausgeht. Die Unternehmerin erzählt: „Ich werde zwar viel eingeladen, aber dann müsste ich meinen Mann 24 Stunden alleine lassen und das sind wir nicht gewohnt.“ Auf die Nachfrage, ob sie ihren Robert dann vermissen würde, antwortet die 59-Jährige nur: „Weil er ohne mich nicht lebensfähig ist. Ja, also ich muss immer viel absagen.“

Robert kann dieser etwas ironischen Aussage seiner Liebsten nur zustimmen und gesteht: „Mir fehlt ohne Carmen der organisatorische Part in meinem Leben.“ Doch auch von Eheproblemen sind die Geissens in den vergangenen Jahren nicht verschont geblieben. Der 60-Jährige berichtet: „Es ist meist harmonisch, aber es rappelt schon mal in der Kiste. Vor allem, wenn man mit dem falschen Bein aufgestanden ist. Ich empfehle dann immer, sich noch mal hinzulegen und neu aufzustehen.“ Das scheint auch seine Liebste so zu sehen…

Denn Carmen erzählt: “ Wir sind ja schließlich nicht umsonst 30 Jahre verheiratet. Und ja, es kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Es muss auch mal regnen. Wir diskutieren die Themen aus, es wird auf den Tisch gehauen und dann ist auch wieder gut.“ Genau bei diesen Diskussionen dürfen die Zuschauer im Rahmen der RTL2-Serie seit vielen Jahren zuschauen. Am Ende des Tages liegt sich das Ehepaar dann aber doch immer wieder in den Armen.

Auch die neue Staffel von „Die Geissens“ wird die Zuschauer garantiert bestens unterhalten. Im luxuriösen Leben von Carmen und Robert wird es schließlich niemals langweilig.