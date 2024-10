„Gefragt gejagt“: Zuschauer haben nur einen Wunsch – er geht nicht in Erfüllung

Es ist die finale Woche von „Gefragt gejagt“. Noch bis zum 4. Oktober läuft die beliebte Quizsendung um 18 Uhr in der ARD, bevor sie sich in die Pause verabschiedet. Danach darf das TV-Publikum aber mit „Wer weiß denn sowas“ vorliebnehmen.

Bevor es aber so weit ist, schalten die Fans nochmal fleißig ein und schauen die letzten Ausgaben! An diesem Mittwoch (2.10.) haben sie dabei einen sehnlichsten Wunsch, der allerdings nicht in Erfüllung geht.

„Gefragt gejagt“: Darum hofften die Zuschauer

Bereits Minuten vor der Ausstrahlung der neuesten „Gefragt gejagt“-Folge sind die Fans in heller Aufregung. Wie so oft beschäftigt sie die alles entscheidende Frage, welcher Jäger an diesem Abend mit von der Partie sein wird. Gelüftet wird das große Geheimnis erst in der Sendung.

+++ „Gefragt – Gejagt“: Bald ist Schluss – Zuschauer müssen sich umstellen +++

Unter einem Instagram-Post spekulieren die Zuschauer daher wild, wenn sie wenig später im Studio sehen werden. „Ich tippe, die letzten beiden Sendungen bestreiten Frau Rickel und Herr Klussmann“, schreibt ein User. Mehrere andere schließen sich Letzterem an und hoffen, Sebastian Klussmann zu sehen.

Wird der Wunsch am Freitag in Erfüllung gehen?

Ein Wunsch, den die ARD aber nicht erhörte! Denn als um kurz nach 18 Uhr Kandidat Thomas Ganschow auf seinen Jäger wartet, nimmt Sebastian Jacoby den gefürchteten Platz ein.

Die Enttäuschung bei einigen Zuschauern dürfte daraufhin groß gewesen sein. Doch am Freitag (4.10.) gibt es nochmal eine „Gefragt gejagt“-Ausgabe und somit eine weitere Chance auf Sebastian Klussmann.

Vielleicht wird er es ja dann sein, der sich den Kandidaten in den Weg stellt. Seine Fans dürften fest darauf hoffen.