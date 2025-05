„Gefragt – Gejagt“: Kandidat ahnt es – nur Minuten später wird es bitterer Ernst

Endlich wird in der ARD wieder gezittert und gequizzt: „Gefragt – Gejagt“ ist zurück! Täglich stellen sich Kandidaten der wohl härtesten Quizshow im deutschen TV dem ultimativen Wissensduell. Das Ziel: Die Jäger schlagen und mit einem dicken Preisgeld nach Hause gehen. Doch wie jedes Jahr zeigt sich: Das ist leichter gesagt als getan.

Kandidatin Helga startet vielversprechend. In der Schnellraterunde zeigt die Käseverkäuferin, dass sie nicht nur bei Camembert den Überblick hat – 3.000 Euro wandern auf ihr Konto. Doch im Duell mit Jäger Alexander Hobinger ist Schluss: Der Quizprofi kennt keine Gnade. Punkt für den Jäger. Dann kommt Markus. Der Mann aus Sachsen hat Biss und Wissen. Allgemeinbildung? Check. Politik? Kein Problem. Auch er sichert sich 3.000 Euro. Doch im Einzelduell folgt gleich zu Beginn der erste Stolperstein.

„Gefragt – Gejagt“: Kandidat kommt ins Straucheln

Am liebsten punktet man bei Quizshows natürlich mit Themen, mit denen man auch etwas anfangen kann. Doch natürlich kommt dann der Moment, den wohl jeder Kandidat fürchtet: Die eine Kategorie, über die man so gar nichts weiß. Und genau das trifft Markus am Dienstagabend (6. Mai.) Noch bevor die erste Frage im Jäger-Duell gestellt wird, betont er: Mit Fußball steht er auf Kriegsfuß. Und dann? Kommt natürlich Fußball.

Die Frage: „Wie heißt in der englischen Premier League der Trainer eines Fußballteams?“



A: Manager

B: Trainer

C: Keeper

Markus zögert, überlegt und entscheidet sich schließlich für Antwort A. Moderator Alexander Bommes kann sich den Seitenhieb nicht verkneifen: „Und du wolltest kein Fußball …“ Doch Markus hat Glück – die Antwort ist richtig. Natürlich hat auch Jäger Hobinger alles auf dem Schirm und bleibt damit dicht an Markus dran. Doch der Bühnentechniker kann sich souverän durch die nächsten Fragen fuchsen und sichert sich so einen Platz im Finale.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob auch die anderen Kandidaten weiterhin den Profi-Quizzern die Stirn bieten konnten? Die Antwort gibt es montags bis freitags um 18 Uhr bei „Gefragt – Gejagt“ in der ARD – und jederzeit in der Mediathek.