Es wirkt wie eine Hass-Liebe, wenn Alexander Bommes und seine Jäger bei „Gefragt – Gejagt“ aufeinandertreffen. Der ARD-Moderator ist dafür bekannt, sich den ein, oder anderen frechen Spruch in Richtung Jäger nicht verkneifen zu können.

Bei Sebastian Klussmann teilt „Gefragt – Gejagt“-Moderator Alexander Bommes am Mittwochabend (12. Juli) jetzt aber nochmal richtig aus.

„Gefragt – Gejagt“-Kandidat sorgt für Lacher

Bevor er auf den Jäger treffen darf, geht’s für ARD-Kandidat Lennart erstmal zur Schnellraterunde mit Bommes. Hier sorgt er mit seiner letzten Antwort unfreiwillig für Lacher. Dabei ist die Frage vermeintlich einfach zu klären. Doch im Eifer des Gefechts ist Lennart total durch den Wind.

Alexander Bommes will wissen: „Welche Nationalflaggen-Farbe teilt sich Deutschland mit all seinen Nachbarländern?“ Lennart prescht mit „Belgien!“ vor. Dann korrigiert der ARD-Mann mit „Rot!“. Über die Antwort seines Kandidaten kann sich Bommes vor Lachen kaum halten. „Welche Farbe? Belgien! Drei! Ach, Sch…!“, wiederholt er nochmal. Immerhin: „Du hast 2.500 Euro gemacht, ich find’s gut.“

Alexander Bommes macht sich über Jäger lustig

Im Duell mit Jäger Sebastian Klussmann zeigt sich Lennart dann im Kampfmodus. Er will um die 18.000 Euro zocken und den Jäger platt machen. Das übernimmt dann aber plötzlich schon Alexander Bommes für ihn, indem er den Quiz-Master vor versammelter Mannschaft nachäfft.

„Jetzt kommt sein Psycho-Terror da oben. Der hier …“, deutet Bommes an und imitiert den Jäger, wie er über die richtige Antwort nachdenkt und dann zum Buzzer schnellt. Klussmann kann von seinem Ratepult aus nur anerkennend nach unten gucken und sagt: „Das machen Sie aber gut“.

Aber Bommes ist noch längst nicht fertig mit seinem Schauspiel. Spöttisch grinsend schiebt er hinterher: „Ich kann Sie gut nachmachen, Herr Klussmann. In meiner Freizeit spiele ich immer Sebastian Klussmann. Nächstes Jahr auch beim Fasching.“ Dann macht er die Quiz-Koryphäe noch in seiner Stimmlage nach. Erst danach lässt er locker und wendet sich wieder seinem Kandidaten zu. Der muss allerdings passen. „Lennart war so enthusiastisch unterwegs, ich hätte es ihm sehr gegönnt“, fasst es Bommes am Ende zusammen.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.