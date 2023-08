„Gefragt – Gejagt“: Bommes ist baff – diese Info über Jäger Jacoby überrascht

ARD-Mann Alexander Bommes kann mittlerweile auf satte 11 Jahre „Gefragt – Gejagt“-Karriere blicken. Als Moderator ist Bommes seit 2012 fester Bestanteil der Show und bemüht, sein Publikum zu unterhalten – mit Erfolg.

Vor allem seine kleinen Sticheleien in Richtung Jäger-Team kommen bei den Zuschauenden gut an. Kein Wunder, immerhin kann der „Gefragt – Gejagt„-Moderator für seine Witze aus einem großen Wissens-Pool schöpfen, den er in den letzten Jahren gefüllt hat. Alles weiß er dann aber doch nicht über die Jäger, wie sich jetzt in der Folge von Freitag (25. August) zeigte.

„Gefragt – Gejagt“-Jäger sorgt für Überraschung

Den Anfang macht die Info-Stunde mit der Frage: „Welches Eishockeystück ist in transparent, semi-opak und opak erhältlich?“ Und das sind die Antwortmöglichkeiten:

A) Strumpfhose

B) Schal

C) Stirnband

Bommes‘ Kandidatin tippt auf Antwort A, die Strumpfhose. Was Jäger Sebastian Jacoby denkt, ist bis dahin noch unklar. Dafür plaudert er aber ganz unerwartet aus dem privaten Nähkästchen und verrät: „Ich habe als Junge häufig Strumpfhose getragen.“

Curling-Star Sebastian Jacoby packt aus

Dann löst er auf: Dabei handelte es sich nicht etwa um Nylon-Hosen, sondern spezielle zum Eishockeyspielen. „Da hat man als Zehnjähriger sehr häufig Strumpfhose getragen. Speziell als Torwart, der ich da war zu der Zeit“, verrät er.

Alexander Bommes ist von diesem Schwall an Informationen ganz begeistert, hatte Jacoby ihm die Sache mit dem Torwart-Dasein bislang doch verschwiegen. Interessiert fragt er nochmal nach und sagt: „Sie waren Eishockey-Torwart?“

Mehr News:

Der Jäger erklärt: „Ja, kurz. Zwei, drei Jahre und dann habe ich mich doch endgültig für Curling entschieden. Da war ich deutlich stärker.“ Dann weist er auf seine Herkunft, den Ski- und Wintersportort Oberstdorf hin, indem es nur nahe liegt, sich in mehreren Sportarten auszuprobieren.

Bommes jedenfalls ist ganz begeistert und sagt: „Da erfahre ich nach zehn Jahren noch etwas, dass ich nicht wusste.“ Mit dieser Info ist es dann auch kein Wunder, dass Jacoby mit seiner Antwort „Strumpfhose“, richtig liegt.

Die ARD zeigt „Gefragt – Gejagt“ montags bis freitags ab 18.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.