„Gefragt – Gejagt“: DAS müssen sich die Promis jetzt anhören

Das Warten hat ein Ende: Fans der beliebten Quiz-Show „Gefragt – Gejagt“ konnten ihr Allgemeinwissen am Samstag (5. August) bei einem Quizmarathon wieder unter Beweis stellen. Das Erste sendet zur Prime-Time eine Promi-Ausgabe der beliebten Quizshow und lässt wie gewohnt den Moderator Alexander Bommes durch den Abend führen. Seit mehr als zehn Jahren stellen sich Teilnehmer der bekannten Herausforderung: Vier Kandidaten-Teams treten gegen jeweils einen Quizprofi, den sogenannten „Jäger“, von „Gefragt – Gejagt“ an.

Die Promi-Ausgabe folgt dem gleichen Prinzip. 16 Prominente treten in der 190-minütigen Show gegen die „Jäger“ an und erspielen in mehreren Quizrunden Geld für einen guten Zweck. Zu den prominenten Teilnehmern gehören unter anderem Ruth Moschner, Heinz Hoenig, Jeanette Biedermann, Anneke Kim Sarnau und Michaela May.

„Gefragt – Gejagt“: Unmut bei den Zuschauern

Und somit sind alle Voraussetzungen für einen perfekten Quizabend erfüllt – sollte man zumindest denken. Bereits nach einer halben Stunde lassen sich die ersten Beschwerden in Form von Tweets finden. Der Kritikpunkt Nummer Eins: Das Promi-Rateteam selbst. Die Zuschauer scheinen an das Ratevergnügen mit nicht-prominenten Teilnehmern gewöhnt zu sein!

Mehr Nachrichten zu dem Thema findest du hier:





Man mag meinen, dass der Status der Bekanntheit keinen Einfluss auf das Ratevergnügen der Teilnehmer hat. Das sehen die Zuschauer jedoch anders! Ein Twitter-User schreibt: „Also ich persönlich hätte ja lieber im Quiz-Marathon Normalos statt Promis“ und eine andere Userin postet zustimmend: „Promis, die auf die Nerven gehen. Mir sind die Normalos lieber.“ Mit diesen Reaktionen hätte das „Gefragt – Gejagt“-Team sicherlich nicht gerechnet!

Kritik: Fragen seien viel zu einfach

Ein zusätzlicher Kritikpunkt bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad der gestellten Fragen. Fans der Serie stellen den Vorwurf in den Raum, dass diese viel einfacher wären als in der regulären Sendung mit nicht-prominenten Gästen. Eine Userin schreibt: „Die Teilnehmer würden bei der regulären #GefragtGejagt Sendung mit diesen Fragen von den Jägern zum Frühstück verspeist werden“ und ein weiterer Nutzer steuert bei: „Wie jedes Mal beim Promiquiz bilde ich mir ein, dass zwischendurch immer wieder sehr einfache Fragen kommen, damit es keine Vollblamagen gibt.“ Ob dem wirklich so sei, kann der Zuschauende nicht mit Sicherheit feststellen.

Wer sich von der Qualität der Fragen und dem Quiz-Talent der Promis selbst überzeugen möchte, kann die aktuelle Folge „Gefragt – Gejagt“ in der ARD-Mediathek nachschauen. Die reguläre Version der Sendung läuft wochentags um 18 Uhr im ARD.