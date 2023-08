ARD wirft etliche Sendungen aus dem Programm: Auch „Gefragt – Gejagt“ betroffen

Auch wenn Deutschland nach dem blamablen Ausscheiden in der Gruppe mit Südkorea, Kolumbien und Marokko nicht mehr dabei ist – ARD und ZDF zeigen die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft dennoch weiter. So stehen nach dem Ende der Gruppenphase schließlich noch die Entscheidungspartien an. Bedeutet für Zuschauer des Senders: Das Programm wird auch in den kommenden Tagen noch gehörig durcheinandergewürfelt.

Das ist auch am Montag (7. August 2023) nicht anders. Da überträgt die ARD nämlich die Achtelfinal-Partien England gegen Nigeria (9.30 Uhr) und Australien gegen Dänemark (12.30 Uhr). Und so kommt es, dass einige Sendungen aus dem Programm fliegen.

ARD kicket Sendungen aus dem Programm

Das betrifft unter anderem die Neun-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“. Ebenfalls fehlen werden die Quiz-Sendungen „Meister des Alltags“ und „Gefragt – Gejagt“. Verzichten müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf die Zwölf-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“, das „ARD-Buffet“, das „ARD-Mittagsmagazin“ und die 14-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ werden an diesem Montag nicht in der ARD zu sehen sein.

Dienstag wiederum zeigt dann das ZDF die Achtelfinalpartien der Frauen-Weltmeisterschaft. Ab 9.45 Uhr überträgt der Sender die Partie Kolumbien gegen Jamaika. Um 13 Uhr heißt es dann Frankreich gegen Marokko. Bitter für die deutschen Frauen: In einer dieser Partien hätten auch sie auf dem Platz stehen können.

Auf Programmänderungen werden sich die Zuschauer aber auch in den kommenden Wochen noch einstellen müssen. Schließlich dauert die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland noch bis zum 20. August an. Dann dürfen sich die Fußball-Fans aber auch schon wieder auf die Fußball-Bundesliga der Herren freuen. Die beginnt schließlich am 18. August mit der Partie SV Werder Bremen gegen Bayern München. Am Samstag und Sonntag folgen dann unter anderem die Kracher Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Die Zusammenfassungen der Spiele gibt es wie immer in der ARD-„Sportschau“.